【電子消費券】用消費券食大餐？　餐飲業料生意有望再升2成

▲ 兼家和指，餐廳會推出優惠券吸引顧客再回頭，延長消費券效應。（資料圖片）

第二輪消費券即將在10月1日派發，商戶期望可再一次帶動消費氣氛。首輪消費券推出後，餐飲業雖然不是最受惠行業，但普遍生意仍有1至2成升幅。有業界人士甚至期望，消費券帶動的連鎖效應可延續至聖誕節檔期。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，自首輪消費券推出以來，餐飲業生意額錄得15%增長，大眾化的中小型餐廳較能受惠。而高消費的餐廳及宴會，則受限於消費券的金額，幫助較少。他估計，第二輪消費券將會為餐飲業再帶來2成以上的增長，特別是臨近聖誕節檔期，將會進一步刺激市民消費意欲。

參考第一期消費券的經驗，雖然不少市民在9月中前已用盡消費券，但黃認為餐廳業界亦有趁機推出優惠券、餐券等，帶動延後消費。加上市民漸建立電子消費的模式，亦會不知不覺增加消費。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，第一期消費券推出時，首一兩天情況最為熾熱，一星期後便開始漸漸退卻。但連同疫情靠穩的正面因素帶動，整個8月的生意亦有2成增長。他又留意到，消費券推出期間，酒樓特別多了跨區而來的新顧客，加上較年長的食客使錢時亦更開心，令整體消費金額亦有1成增長。蘇估計，第二輪消費券情況將會相若，相信效應將會持續7至10天。

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記者：葉泳珊