【高息股攻略】碧桂園股息率逾7厘　「三條紅綫」踩一條

碧桂園 （02007） 現價股息率7.1厘，為近5年高位。據彭博數據，其市盈率跌穿4倍，市帳率跌穿0.8倍，估值為逾十年以來低位（見下圖）。恒大 （03333） 事件憂慮下，吼優質內房伺機吸納，或是可取的收息策略之一。

碧桂園股息走勢，估值跌至逾十年低位：

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在內房「三條紅綫」政策下，碧桂園只踩一條，剔除合同負債後資產負債率為78.5%，高於要求的70%，為黃檔企業。

不過，碧桂園財務狀況正逐步改善，截至2021年上半年，碧桂園總借貸下降至3242億元，淨借貸比率49.7%，較去年底下降5.9個百分點。加權平均借貸成本5.39%，亦較去年底下降17個基點。

雖然恒大事件未解決，但內房股近期氣氛已開始回暖，主要有兩原因：1）人行最新發聲，稱要維護房地產市場健康發展，維護住房消費者合法權益；2）內房的土地「麵粉價」有所下調，即使是一綫城市廣洲，近期一連兩日出讓的48塊土地，有25塊流拍未能售出，流拍率52%，多宗地塊要以底價成交。

豐盛金融資產管理董事黃國英昨接受本報訪問時指，內房本身是資本密集行業，加上受監管和市道拖累，估值有下調，「除非睇好遠，買一些利息成本很低的內房公司，擺好耐可能會得」。

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記者：區嘉俊

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