  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (三) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息股攻略】碧桂園股息率逾7厘　「三條紅綫」踩一條

股市 19:22 2021/09/29

分享：

碧桂園 （02007） 現價股息率7.1厘，為近5年高位。據彭博數據，其市盈率跌穿4倍，市帳率跌穿0.8倍，估值為逾十年以來低位（見下圖）。恒大 （03333） 事件憂慮下，吼優質內房伺機吸納，或是可取的收息策略之一。

碧桂園股息走勢，估值跌至逾十年低位：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在內房「三條紅綫」政策下，碧桂園只踩一條，剔除合同負債後資產負債率為78.5%，高於要求的70%，為黃檔企業。

不過，碧桂園財務狀況正逐步改善，截至2021年上半年，碧桂園總借貸下降至3242億元，淨借貸比率49.7%，較去年底下降5.9個百分點。加權平均借貸成本5.39%，亦較去年底下降17個基點。

雖然恒大事件未解決，但內房股近期氣氛已開始回暖，主要有兩原因：1）人行最新發聲，稱要維護房地產市場健康發展，維護住房消費者合法權益；2）內房的土地「麵粉價」有所下調，即使是一綫城市廣洲，近期一連兩日出讓的48塊土地，有25塊流拍未能售出，流拍率52%，多宗地塊要以底價成交。

豐盛金融資產管理董事黃國英昨接受本報訪問時指，內房本身是資本密集行業，加上受監管和市道拖累，估值有下調，「除非睇好遠，買一些利息成本很低的內房公司，擺好耐可能會得」。

相關文章：【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位

【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？

記者：區嘉俊

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

港股 收息股 碧桂園（02007）

上一篇文章

【小米香港】小米香港第二季市佔第二　未來進一步擴展銷售店

下一篇文章

【香港樓市】家庭負債佔GDP比例91.8%創新高　樓價相當於家庭收入19.6年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】10年美債息企1.5厘　道指期貨升近200點　納指期貨反彈1%（不斷更新）
【美股期貨】10年美債息企1.5厘　道指期貨升近200點　納指期貨反彈1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？