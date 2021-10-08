【餓「新」嘗啖＠iM網】二人同行和食套餐 抵不住的誘惑

時間匆匆，轉眼已是秋分。

秋分時節，日照時間變短，天氣愈來愈乾燥， 如果早上起牀感覺喉嚨乾涸，還帶兩聲咳，就要小心秋燥。 在這敏感的疫情時勢，除了打預防針，大家亦要好好照顧好自己。

飲食方面應以滋陰潤肺為宜。在中醫五行學說中，秋屬金， 與肺相應；五行又與五色對應，白色屬金，故應多吃白色食物， 如百合、銀耳、淮山、蓮藕、無花果、南北杏等，能潤肺生津。 閒來飲杯冰糖雪梨水，亦具清肺、清喉降火的攻效。要持續抗疫， 就要有健康的身體，以正常的心態享受生活。

踏入秋天，不想吃得太厚重，第一時間想起日本菜，尤其壽司， 件件精緻，啖啖吸引，最近吃了不少間日式料理，論性價比首推TA KE的二人同行套餐，有齊前菜、刺身、季節料理、壽司九貫、 湯及甜品，夠曬大堆頭，埋單每人800多元，也算是物有所值。

這天的前菜是番茄沙律、帶子水雲及酒煮鮑魚。刺身有日本中拖羅、 帶子及間八，鮮甜肥美，食材新鮮，質素頗高。季節料理是和牛， 由於我不吃牛，窩心地換上汁煮龍蝦，肉質鮮甜彈牙， 還有小帶子菜雜天婦羅，炸得鬆脆而不油膩，值得一讚。 吃完這三大部曲後，輪到壽司上場。

首先出場的是真雕，本身壽司醋飯已經有好出色的醋味， 再加上梅醬和大葉，更加清新開胃；醬油清赤身吞拿魚， 伴以獨特的七彩芝麻，色香味都得到提升；赤貝壽司最是難忘， 新鮮到可以用眼睇到，看著牠在飯團上慢慢變軟，肉厚鮮甜又爽彈， 食得出的鮮美；炙過的赤鯥，食落更有魚油的香味； 海膽拌烏魚子最是鼎盛，來自北海道的馬糞海脆甘甜肥美， 拌以卜卜脆的烏魚子，味道得到提升，有海的味道。

嗜蟹的我對長腳蟹拆出來的蟹肉壽司情有獨鍾，份量不少， 加了蟹膏及柚子粒，食落蟹味突出得好又有清新的感覺，一吃難忘。 鮑魚飯拌鮑魚肝醬，可以說是最另類的壽司，這「壽司」用碗盛， 一啖飯配兩片鮑魚再加一匙肝醬，這個肝醬是全餐的亮點， 邪惡得來令人忍不住口。玉子燒不說還以為是日本蛋糕呢！ 再加上甜品，這樣一頓飯下來，真的大滿足。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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