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【餓「新」嘗啖＠iM網】二人同行和食套餐 抵不住的誘惑

名人薈萃 20:13 2021/10/08

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時間匆匆，轉眼已是秋分。

秋分時節，日照時間變短，天氣愈來愈乾燥，如果早上起牀感覺喉嚨乾涸，還帶兩聲咳，就要小心秋燥。在這敏感的疫情時勢，除了打預防針，大家亦要好好照顧好自己。

飲食方面應以滋陰潤肺為宜。在中醫五行學說中，秋屬金，與肺相應；五行又與五色對應，白色屬金，故應多吃白色食物，如百合、銀耳、淮山、蓮藕、無花果、南北杏等，能潤肺生津。閒來飲杯冰糖雪梨水，亦具清肺、清喉降火的攻效。要持續抗疫，就要有健康的身體，以正常的心態享受生活。

踏入秋天，不想吃得太厚重，第一時間想起日本菜，尤其壽司，件件精緻，啖啖吸引，最近吃了不少間日式料理，論性價比首推TAKE的二人同行套餐，有齊前菜、刺身、季節料理、壽司九貫、湯及甜品，夠曬大堆頭，埋單每人800多元，也算是物有所值。

這天的前菜是番茄沙律、帶子水雲及酒煮鮑魚。刺身有日本中拖羅、帶子及間八，鮮甜肥美，食材新鮮，質素頗高。季節料理是和牛，由於我不吃牛，窩心地換上汁煮龍蝦，肉質鮮甜彈牙，還有小帶子菜雜天婦羅，炸得鬆脆而不油膩，值得一讚。吃完這三大部曲後，輪到壽司上場。

首先出場的是真雕，本身壽司醋飯已經有好出色的醋味，再加上梅醬和大葉，更加清新開胃；醬油清赤身吞拿魚，伴以獨特的七彩芝麻，色香味都得到提升；赤貝壽司最是難忘，新鮮到可以用眼睇到，看著牠在飯團上慢慢變軟，肉厚鮮甜又爽彈，食得出的鮮美；炙過的赤鯥，食落更有魚油的香味；海膽拌烏魚子最是鼎盛，來自北海道的馬糞海脆甘甜肥美，拌以卜卜脆的烏魚子，味道得到提升，有海的味道。

嗜蟹的我對長腳蟹拆出來的蟹肉壽司情有獨鍾，份量不少，加了蟹膏及柚子粒，食落蟹味突出得好又有清新的感覺，一吃難忘。鮑魚飯拌鮑魚肝醬，可以說是最另類的壽司，這「壽司」用碗盛，一啖飯配兩片鮑魚再加一匙肝醬，這個肝醬是全餐的亮點，邪惡得來令人忍不住口。玉子燒不說還以為是日本蛋糕呢！再加上甜品，這樣一頓飯下來，真的大滿足。

 

 

 

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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