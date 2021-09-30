【食品科技】港初創研微藻培植技術　提煉營養食品

▲ 甲茵科技創辦人兼行政總裁張遴琪（右）指出，微藻的市場發展潛力無限，可應用的領域相當廣泛，涵蓋了食品、醫藥製藥、化妝品等領域。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情爆發後，食品供應鏈遭受重擊，糧食系統更變成新興威脅。大眾開始不斷尋求更多具健康特性的食材，更為全球食品科技企業帶來加速創新及全面升級的正向變革契機。其中「微藻」的潛力也在這股風潮之下備受關注，本地生物科技初創甲茵科技早就看準商機，領先業界着手研究微藻培植項目。

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根據聯合國最新的永續發展目標報告指出，新冠肺炎疫情成了糧食系統的新興威脅，全球食品業的供應鏈受到諸多限制，而且大眾環保及健康意識提高，食品產業正面臨大幅轉變，科技的重要性也逐漸提升，外國也有不少大企投入食品的研發，如美國人造肉公司Beyond Meat更成功上市。

事實上，香港初創也不輸外企。甲茵科技早於2013年就向著食品科技商機前進，研發以低碳及可持續的培植技術，培植屬天然「細小微藻（Euglena Gracillis）」，再將小裸藻賣給相熟廚師或食品生產商，讓他們用來製作食品，如與Eiyoka Algae Food 合作推出的「全素蝦子麵」。

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該企創辦人兼行政總裁張遴琪指出，微藻生長速度快，每10至12小時就可以增長1倍，也能產出相當於每公頃30至50公噸的生物質量，生產效率比種植大豆高15倍，可加快解決不同的糧食問題，除此之外，微藻屬天然食材，能夠取代不少化學物，符合消費者現時的健康要求。

張透露，目前該企在上水設有面積共3000方呎的培植場，並設有3部機器，能夠培植出植物蛋白質含量達生物質量逾50%的小裸藻，打破築波大學研究人員所創的48%紀錄。

至於被問到當初為何會選擇研發培植微藻技術？張則表示基於商業角度，微藻的市場發展潛力無限，可應用的領域相當廣泛，涵蓋了食品、醫藥製藥、化妝品、保健品、動物飼料及環境保護等領域，「目前食品產業正面臨困難，自然先專注向此領域發展」。

要耐心嘗試 才會有回報

不過，目前香港發展類似的企業寥寥可數，而且大眾對微藻的認識不深，要落地並不容易。張坦言這種「獨特的創新想法」是一種考驗，也是一場機遇。「雖然外國文獻有不少在談論培植微藻，但始終香港市場沒有真實地試過，對於我們來說發展機遇很大。不過同時所有事情是未知的。未知微藻加入食品後，出來的效果如何、又未知消費者能否接受，所以一點都不容易。」他又強調，這種研發生意並非短期能夠成功，必須要有耐心不斷嘗試，也要慢慢教育讓消費者，接納這個新趨勢，才會有回報。

▲ 張遴琪透露，正積極和投資者商討融資，希望擴充培植設施，以及能夠在培植加入自動化技術，提升產能。（梁偉榮攝）

張又談到，香港的土地問題或是另一發展難題，由於現有設施所限，公司培植微藻的規模暫時較小，而過去公司也試產和銷售過幾款產品，但產量有限，大部分未公開發售。因此最近該企也正積極和投資者商討融資，希望擴充培植設施，以及能夠在培植加入自動化技術，提升產能。

張另透露，該企早前獲得港府的創新及科技基金（ITF）之企業支援計劃（ESS）提供資金，加上公司合共200萬投資額，將會用作購買新機器以及招聘科研人才。張坦言，本地懂得培植微藻的科研人才不多，所以招聘時有一定的困難。「但由於我們是本港土生土長的企業，依然會率先考慮本地人才，希望能為他們提供更多機會。」

記者：曾曉汶