領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB

根據澳洲媒體Australian Financial Review報道，有意拓展海外市場的本港房託領展(00823)，傳正洽購澳洲悉尼商業區三個商場各50%股權，總值5.5億澳元即31億元。洽購目標包括當地著名景點維多利亞女王大廈(Queen Victoria Building，簡稱QVB)，另外兩商場名為Strand Arcade 和The Galeries。上述項目賣家為新加坡主權基金GIC，傳有關洽購目前正處盡職審查階段。領展周二收報65.25元，上升1.7%。

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目前領展亦同樣於悉尼商業區擁有另一幢甲級寫字樓100 Market Street，該項目於2019年收購。至於傳聞洽購的QVB，Strand Arcade 及 The Galeries的另一半股權擁有者，為澳洲上市零售房託Vicinity Centres。領展另一個海外項目則是位於倫敦的甲級寫字樓The Cabot。

領展曾表示，一直留意澳洲、新加坡、日本及英國等海外市場的收購機會。

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