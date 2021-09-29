  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (三) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB

股樓投資 19:38 2021/09/29

分享：

根據澳洲媒體Australian Financial Review報道，有意拓展海外市場的本港房託領展(00823)，傳正洽購澳洲悉尼商業區三個商場各50%股權，總值5.5億澳元即31億元。洽購目標包括當地著名景點維多利亞女王大廈(Queen Victoria Building，簡稱QVB)，另外兩商場名為Strand Arcade 和The Galeries。上述項目賣家為新加坡主權基金GIC，傳有關洽購目前正處盡職審查階段。領展周二收報65.25元，上升1.7%。

【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股  詳情請看【下一頁

目前領展亦同樣於悉尼商業區擁有另一幢甲級寫字樓100 Market Street，該項目於2019年收購。至於傳聞洽購的QVB，Strand Arcade 及 The Galeries的另一半股權擁有者，為澳洲上市零售房託Vicinity Centres。領展另一個海外項目則是位於倫敦的甲級寫字樓The Cabot。

領展曾表示，一直留意澳洲、新加坡、日本及英國等海外市場的收購機會。

【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電  詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823）

上一篇文章

亞馬遜首推家居保安機械人Astro 售價7800元 私隱問題惹關注

下一篇文章

【職場熱話】打工仔本獲批半工讀進修 卻遭上司出爾反爾 網民：比你是人情 不比是道理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍