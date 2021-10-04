【千手公關@iM網欄】保育完成 中環街市重開

公關姐姐以前住在中上環，出入不時也會經過中環街市， 但是卻從未進入街市內幫襯或參觀； 印象中只知道中環街市域多利皇后街一部份是白鴿聚居地， 時刻也有不少白鴿四處飛舞，所以行過也會急急腳以免「中招」， 街市另一邊會讓人急步行過的，就是那個常常傳出難聞氣味的公廁。



自從中環街市被納入政府的保育中環計劃項目之一後， 當時在街市內的商戶紛紛撤離，後期也變成了菲律賓佣工週末的「 營地」。最近，空置了多年的中環街市終於完成保育工作並重開， 無論是傳統媒體或社交媒體均有不少篇幅報道有關項目， 公關姐姐當然也要去看過究竟，學習學習。



看到一個位處黃金地段又空置多年的街市現在成為中環另一新「 蒲點」， 提供充滿懷舊風和慢活風的零售商舖及各式各樣飲食選擇固然可喜， 不過當中可能較為格格不入的， 是那一家位於地下小小的日本壽司店，座位均是counter, 一邊吃背後一邊遊人如鯽；拿起餐牌一看，選擇不算多，壽司是$ 50大元一客， 當中令人睜大眼睛的是索價近一千元的廚師發辦套餐！ 更有朋友好幽默地解釋說，你就當身在日本築地吧，況且那是中環， 且給他一點時間看看銷路和口碑！同意！無論如何， 中環街市還是讓中上環老居民提供多一個休憩點，也懷緬過去， 更為中環上班一族提供更多速食選擇。



其實在中上環區還有另一個街市重建項目又非常之值得我們公關人去 參觀的， 就是位於必列啫士街丶保育工作數年前已大功告成的香港新聞博覽館 。



此項目並非位於黃金地段，面積也比中環街市小很多， 展館分為兩層，館內的展品貴精不貴多， 能把新聞工作的歷史丶發展和多年來的挑戰深入淺出地展出， 涵蓋平面及電子傳媒丶傳統媒體和新媒體； 也展示了一些珍貴的丶已退役的跑生聞「架生」。筆者最欣賞的， 除了是多容之外， 還有就是展館內展示方式和技術非常之多元和與時並進， 有展板丶有電子螢幕丶有靜態也有互動式， 整個博覽館吸印非常立體的感覺！ 這些背後的技術支援及負責的團隊放在館內的心思值得一大讚！



新聞博覽館亦提供導賞團，很多時由新聞界前輩義務當導賞員。 喜歡有互動的朋友可留意其網站內關於導賞團的時間表按時出席， 除非你像公關姐姐一樣幸運， 當日沒有預先登記卻遇上了導賞團剛開始，人又不多， 就隨意加入了。