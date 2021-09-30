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KOKO RESERVE兩房828呎　連裝修及傢俬出售 　示範單位多圖睇

股樓投資 09:00 2021/09/30

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KOKO RESERVE今日（29日）率先開放示範單位。示範單位以第1座8樓B室為藍本，實用面積828平方呎，屬兩房套連工人房間隔。值得留意的是，示範單位列為「無改動」，即是交樓規格，但示範單位連同裝修及傢俱。換言之，發展商上址日後連裝修及傢俬發售。

大門直對廚房，廚房採用傳統梗廚設計，設有通風窗，而且內設工作間連廁，可作工人房。客飯廳以長形開則，長約5.7米，闊約3.2米，空間寬闊，可明確分成客廳及飯廳，地板則以雲石鋪砌。此外，客飯廳外連30平方呎露台，有助單位通風及採光。 

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客睡與客飯廳同向，間隔四正，而門後預設凹位擺衣櫃。主人房採用套房設計，外連16平方呎工作平台，有助單位通風及採光，而且有預留衣櫃位。主人房附設獨立浴室，私隱度十足，而且與客廁一樣，同樣備有活窗，即俗稱「明廁」。 

【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 KOKO RESERVE

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