【小老闆生意經@iM網欄】第二期消費券發放  慎防墮入消費陷阱

政府發放的第一期電子消費券相信大家已領取了一段時間，未知是否已使用完呢？回顧第一期消費券的領取情況，市民透過不同支付工具領取的時間及期數都不一樣，話雖如此，相信大家已收到價值至少$2,000的電子消費券，對吧？而市民期待已久的第二期消費券將於10月1日發放，未知大家是否已想好如何使用呢。

價格上調惹通脹問題

筆者留意到近月有不少新聞關於商戶以不良手法趁消費券計劃獲利，以及一些電子消費券的投訴。當中涉及商戶因為客戶使用消費券而額外收取費用、加價等；更有投訴指商戶的電子支付平台技術欠佳及未能如常交易等問題。不少市民更擔心，使用消費券交易退款時，商戶會否真的將款項退回消費券戶口。

事實上，筆者的確看到不少商人趁政府發放消費券期間，故意將店內商品提價，不少商品的加價幅度更是相當誇張，50%-80%不等。筆者更看到，市民會因為收取到消費券後而變得比往日豪爽，不仔細看商品的價格升幅亦會購買。這種購物心態明顯助長商家上調商品價格的舉動。筆者更擔心的是，消費券發放後，商家不會主動將商品價格下調，造成通脹市民要捱貴貨的現象。

購物陷阱老是常出現

而在日常生活上，市民均經常面對不同類型的消費陷阱，部分更不是顯而易見。消費陷阱是指商家在銷售商品時，透過一些手段向消費者出售一些消費者根本不需要的商品。而這種現象在節日假期間會更明顯。

舉個例子，商店舉行減價促銷活動，惟折扣後的價格其實是比原價更高；例如店員因為業績壓力或其他因素，誇大產品功效及受歡迎程度，繼而避而不談購買風險或條款細則，令消費者其後有機會蒙受損失；又例如商店標榜一件超低價的產品來吸引消費，可是超低價產品只有一件，繼而再推銷客戶買其他產品，從中獲取更大的利潤。

筆者最近更以過來人的身份，誤中婚紗照消費陷阱。事源是筆者在婚展參加了某公司的攝影套票，其後發現套票內有很多方面亦受到限制。例如可供選取的服裝很少，大部分服裝需要服裝升級費；又例如加選照片或照片後期製作費很高；拍攝時間、選相取相時間有限制，導致最後只可以選擇該店高昂的印刷費。因此，筆者在此奉勸市民，市場上充斥著各式各樣的消費陷阱，避免引起糾紛，消費前應三思！

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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