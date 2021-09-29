調查：高學歷年青人抵消中國人口老化損失 惟長者生理及心理困擾如何拆解？

▲ 人口老化無可避免，並為社會帶來負擔和壓力。（法新社圖片）

人口老化無可避免，並為社會帶來負擔和壓力。然而，有學者進行調查後，發現隨着年輕人擁有高教育水平，或可彌補低生育率和人口老化帶來的問題。

根據香港科技大學(科大)、上海大學和國際應用系統分析研究所（IIASA）共同領導的研究調查顯示，中國的低生育率和人口老齡化不一定會制約中國社會和經濟的發展，皆因中國人口的教育水平不斷提高。

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新方法分析人口和經濟潛在發展

調查提及，中國乃至全球對人口老化的擔憂建基於一些過分簡單或不合時宜的人口年齡結構影響假設。並解釋，人口學家運用年齡撫養比率，衡量人口老齡化對經濟發展的影響。而是次調查強調，這種假設沒有考慮勞動力參與率的變動，以及每個勞動者的生產力並不完全相同。

研究團隊開發新方法，分析人口和經濟的潛在發展。該方法考慮人口的年齡和性別外，還考慮影響生產力的其他因素，包括：1）勞動力參與和2）教育水平。而他們透過新方法，發現中國未來經濟發展前景較樂觀，尤以女性教育水平提高，她們更傾向進入勞動市場。

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高學歷抵消人口老化影響？

科大老齡科學研究中心主任貝斯圖表示，隨著新一代勞動人口的教育程度不斷提高，並且超越退休人口，新一代的生產力也會大幅上升。這些受過良好教育的年輕人逐漸替代較低教育水平的老年人口，或可以抵消人口老齡化帶來的負面影響。

研究也顯示，雖然中國勞動力總數將在 2025 年前開始下降，但進入勞動力市場的年輕人較退休老年人的教育程度高。然而，研究人員表示，他們的研究或可以緩解政策制定者的憂慮，但前提是中國教育水平須繼續保持上升的趨勢。

科技助解決人口老化問題

事實上，政府要解決人口不斷老化帶來的問題，例如老人喜歡在家生活但無人打照料活所需，新科技是其中一項有效的應對方法。

芬蘭政府藉科技協助護理行業的從業員，在工作時即時得悉長者跌倒或有任何問題。實際方法則是配備各種安全裝置，包括設有 GPS 的腕帶、跌倒檢測器、警報按鈕、直接與護理人員聯絡的電話線、護理人員在電腦屏幕監察配戴者位置等。上述的方法已幫助超過4000 名無法自理的長者，並且也應對未來有機會求過於供的護理人員數目。

該方法最大的好處是更容易觀察和維持長者的健康，並且能夠提供在家中生活的機會，因為長者喜歡留在自己的地方，這方法合乎他們的期望，而且在家中的生活費用較在養老機構生活便宜。

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另有企業看準長者的商機，設計機械人解決他們心理所需。以色列科技公司 Intuition Robotics，便為長者設計了人工智能伴侶「ElliQ」。

ElliQ是機械人，雖然不懂愛，但最大特點為擁有「同理心」，性格溫和、細心和有耐性。例如它會鼓勵人吃藥、練習冥想，享受退休的時刻。並且可以閱讀新聞、播放音樂和分享天氣報告等項功能。

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責任編輯：馬意文