【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑半馬全馬除咗要多加練習 更要增添補給做足準備

記得十年前小弟在西貢北潭涌跑的第一個全馬，當年心諗沿途有咁多個水站，甚麼都沒有帶，加上當日不斷下大雨，跑得特別辛苦，最終要超過五小時才完成。後來跟身邊的朋友，甚至跟跑會一起跑，對補給這二字開始略知一二，原來比賽準備補給都有一定的學問，十公里或者不用特別補給（但上次參加香港十公里賽實在太熱，自己都食了兩包power gel (能量啫喱) 補充體力），但半馬及全馬宜做足準備，在比賽當天帶備補給物品，以備不時至需，特別是要應付十月仍然炎熱的天氣。

比賽前

大家可能會諗，要應付半馬或全馬，以至超馬等，比賽當天唔食飽啲又點可以應付咁長的賽事呢？於是不少初跑比賽的朋友，就會選擇先去吃一個豐富飽肚的大大份早餐，然後出發去比賽，結果往往因為吃得太飽，因感到身子太重或食物仍未消化，跑得比平時還要慢之餘，比賽途中隨時人有三急而要去找廁所解決，未能做出理想時間，隨時得不償失。

坊間不少建議，就是比賽前不要空腹，最好在比賽前兩至三小時吃早餐，例如吃一些易消化的碳水化合物，例如饅頭、麥片、麵包、粥或飯團等，但以渣馬全馬六點開跑為例，都市人慣了夜瞓，很難要求比賽前一天七八點就去睡，然後比賽當天兩三點起身食早餐。假設四點後才起床，不妨考慮事前在跑步用品店先買一些能量棒(power bar)或能量餅乾，這些補給食物既方便及易消化，能提供一定能量。

▲ 坊間power bar、power gel或補充劑選擇甚多，要甚麼味都有，但唔係隻隻味都啱大家口味，試清楚最重要。(圖片提供: Cam2 Sport跑步專門店)

另外，坊間也建議跑全馬或半馬的朋友，可考慮醣原負荷法(Carbo-Loading)去提升表現，但初跑比賽的朋友或不要急於嘗試，因為這將改變比賽前一星期的飲食習慣。其實都有個相對簡單的版本，大家可於比賽前三天開始，比平時吃多一點碳水化合物，例如每吃多一碗飯，這亦有助增加身體的醣份，增添能量應付賽事。

▲ 比賽前兩三天吃多些碳水化合物，對比賽當天定有幫助。

比賽期間

跑全馬及半馬的朋友，最好就是不要全靠大會的補給站去補給，未雨綢謬最為理想，例如隨身帶備水樽、幾包power gel、鹽糖，以及一些舒緩抽筋的補給劑及噴劑等。Power gel及鹽糖可以迅速補充流失的能量及鹽份，減少無力跑或抽筋的情況，至於何時飲水及進食power gel 因人而異，每人的習慣也不同，最好就是在比賽前的長課先行練習及試食，那麼比賽時就更加有預算。若腰包有位可以放置舒緩抽筋的噴霧當然理想，坊間亦有一些細支裝方便攜帶，亦可考慮一些如power gel包裝的食用舒緩劑，也十分方便。

▲ 圖為日本著名品牌 amino VITAL 系列產品，適合跑步前中後使用，迅速補充能量及能力，全馬及半馬亦適宜，為日本及美國奧運代表隊指定補充品。(圖片提供: Cam2 Sport跑步專門店)

另外，跑全馬的朋友亦可以考慮一些跑步補給飲料，去年小弟應付虛擬馬拉松賽事時，曾經飲過 E3 Champion沖劑都不錯，E3結合電解質和蛋白質，減少疲勞及增強肌肉耐力，減少肌肉酸痛及受傷機會，power gel 都可以食少幾包。

▲ 起跑前沖定E3 Champion，邊跑邊飲，一包的份量相信已足夠半馬左右的賽事。（圖片來源：E3 Champion Asia網站）

一些大牌子如Hammer Nutrition 的Sustained Energy 及Perpetuem系列的沖劑飲料亦是大路選擇，可以應付三小時或更長的賽事，只要開跑後間中飲用就可以，再配合power gel及大會補給飲料，相信足以應付全程能量。

▲ Hammer Nutrition補給品是不少專業運動員選擇的熱門牌子之一。（圖片來源：Hammer Nutrition Hong Kong facebook專頁）

但要留意這些運動沖劑未必人人都飲得慣，最好就是比賽前的長課訓練先行試飲，覺得可以才在比賽時使用，以免比賽當天因為口味問題而出現狀況。事實上，比賽當天或前數天的飲食亦應以平時習慣的主食為主，避免嘗試新品或刺激性的食物，減少腸胃不適機會。

比賽後

在長途比賽過後，特別是跑完初馬的朋友，因為或未試過長時間進行高強度比賽，特別會感到雙腿酸軟，舉步難艱。最近運動品牌FCTR推出兩款日本製造、完全符合全球法規的CBD運動凝露。要知道日本對CBD的要求為全球最嚴格，這款凝露活性成分能快速滲透肌膚，有助運動恢復，減退疼痛及腫脹，無論是背痛、肩膀僵硬、瘀傷或扭傷都適用，大家不妨留意。

▲ FCTR備有溫感及清涼兩款凝露選擇，有助減退炎症、疼痛及腫脹。(圖片提供：FCTR Hong Kong)

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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