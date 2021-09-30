  • 29°C
香港時間 : 2021930日 (四) 09:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑半馬全馬除咗要多加練習 更要增添補給做足準備

名人薈萃 08:30 2021/09/30

分享：

記得十年前小弟在西貢北潭涌跑的第一個全馬，當年心諗沿途有咁多個水站，甚麼都沒有帶，加上當日不斷下大雨，跑得特別辛苦，最終要超過五小時才完成。後來跟身邊的朋友，甚至跟跑會一起跑，對補給這二字開始略知一二，原來比賽準備補給都有一定的學問，十公里或者不用特別補給（但上次參加香港十公里賽實在太熱，自己都食了兩包power gel (能量啫喱) 補充體力），但半馬及全馬宜做足準備，在比賽當天帶備補給物品，以備不時至需，特別是要應付十月仍然炎熱的天氣。

比賽前

大家可能會諗，要應付半馬或全馬，以至超馬等，比賽當天唔食飽啲又點可以應付咁長的賽事呢？於是不少初跑比賽的朋友，就會選擇先去吃一個豐富飽肚的大大份早餐，然後出發去比賽，結果往往因為吃得太飽，因感到身子太重或食物仍未消化，跑得比平時還要慢之餘，比賽途中隨時人有三急而要去找廁所解決，未能做出理想時間，隨時得不償失。

坊間不少建議，就是比賽前不要空腹，最好在比賽前兩至三小時吃早餐，例如吃一些易消化的碳水化合物，例如饅頭、麥片、麵包、粥或飯團等，但以渣馬全馬六點開跑為例，都市人慣了夜瞓，很難要求比賽前一天七八點就去睡，然後比賽當天兩三點起身食早餐。假設四點後才起床，不妨考慮事前在跑步用品店先買一些能量棒(power bar)或能量餅乾，這些補給食物既方便及易消化，能提供一定能量。

坊間power bar、power gel或補充劑選擇甚多，要甚麼味都有，但唔係隻隻味都啱大家口味，試清楚最重要。(圖片提供: Cam2 Sport跑步專門店)

另外，坊間也建議跑全馬或半馬的朋友，可考慮醣原負荷法(Carbo-Loading)去提升表現，但初跑比賽的朋友或不要急於嘗試，因為這將改變比賽前一星期的飲食習慣。其實都有個相對簡單的版本，大家可於比賽前三天開始，比平時吃多一點碳水化合物，例如每吃多一碗飯，這亦有助增加身體的醣份，增添能量應付賽事。

 

比賽前兩三天吃多些碳水化合物，對比賽當天定有幫助。

比賽期間

跑全馬及半馬的朋友，最好就是不要全靠大會的補給站去補給，未雨綢謬最為理想，例如隨身帶備水樽、幾包power gel、鹽糖，以及一些舒緩抽筋的補給劑及噴劑等。Power gel及鹽糖可以迅速補充流失的能量及鹽份，減少無力跑或抽筋的情況，至於何時飲水及進食power gel 因人而異，每人的習慣也不同，最好就是在比賽前的長課先行練習及試食，那麼比賽時就更加有預算。若腰包有位可以放置舒緩抽筋的噴霧當然理想，坊間亦有一些細支裝方便攜帶，亦可考慮一些如power gel包裝的食用舒緩劑，也十分方便。

圖為日本著名品牌 amino VITAL 系列產品，適合跑步前中後使用，迅速補充能量及能力，全馬及半馬亦適宜，為日本及美國奧運代表隊指定補充品。(圖片提供: Cam2 Sport跑步專門店)

另外，跑全馬的朋友亦可以考慮一些跑步補給飲料，去年小弟應付虛擬馬拉松賽事時，曾經飲過 E3 Champion沖劑都不錯，E3結合電解質和蛋白質，減少疲勞及增強肌肉耐力，減少肌肉酸痛及受傷機會，power gel 都可以食少幾包。

起跑前沖定E3 Champion，邊跑邊飲，一包的份量相信已足夠半馬左右的賽事。（圖片來源：E3 Champion Asia網站）

一些大牌子如Hammer Nutrition 的Sustained Energy 及Perpetuem系列的沖劑飲料亦是大路選擇，可以應付三小時或更長的賽事，只要開跑後間中飲用就可以，再配合power gel及大會補給飲料，相信足以應付全程能量。

Hammer Nutrition補給品是不少專業運動員選擇的熱門牌子之一。（圖片來源：Hammer Nutrition Hong Kong facebook專頁）

但要留意這些運動沖劑未必人人都飲得慣，最好就是比賽前的長課訓練先行試飲，覺得可以才在比賽時使用，以免比賽當天因為口味問題而出現狀況。事實上，比賽當天或前數天的飲食亦應以平時習慣的主食為主，避免嘗試新品或刺激性的食物，減少腸胃不適機會。

比賽後

在長途比賽過後，特別是跑完初馬的朋友，因為或未試過長時間進行高強度比賽，特別會感到雙腿酸軟，舉步難艱。最近運動品牌FCTR推出兩款日本製造、完全符合全球法規的CBD運動凝露。要知道日本對CBD的要求為全球最嚴格，這款凝露活性成分能快速滲透肌膚，有助運動恢復，減退疼痛及腫脹，無論是背痛、肩膀僵硬、瘀傷或扭傷都適用，大家不妨留意。

FCTR備有溫感及清涼兩款凝露選擇，有助減退炎症、疼痛及腫脹。(圖片提供：FCTR Hong Kong)

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

最新專欄文章 更多

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】仲煩惱緊抽中渣馬點練好？ 長跑好手屈旨盈過兩招比大家
2021/09/23
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】仲煩惱緊抽中渣馬點練好？ 長跑好手屈旨盈過兩招比大家
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】渣打香港馬拉松仲有五星期唔夠時間練 跑多啲搭夠　到時輕鬆享受賽事
2021/09/16
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】渣打香港馬拉松仲有五星期唔夠時間練 跑多啲搭夠　到時輕鬆享受賽事
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
2021/09/09
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】疫情後本港首個實體跑步賽順利進行 為未來其他跑賽帶來重要參考
2021/09/02
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】疫情後本港首個實體跑步賽順利進行 為未來其他跑賽帶來重要參考
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】 六大馬拉松有四個在半個月內舉行 渣打香港馬拉松你報咗名未？
2021/08/26
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】 六大馬拉松有四個在半個月內舉行 渣打香港馬拉松你報咗名未？
比賽 運動 運動員 天氣 運動 香港 跑步 西貢

上一篇文章

KOKO RESERVE兩房828呎　連裝修及傢俬出售 　示範單位多圖睇

下一篇文章

【iM人物專訪】 30萬變200萬成第一桶金 80後談達財務自由之路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單
【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價