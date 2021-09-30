【新冠疫苗】美CDC：加強劑副作用與第2針相似

美國已開始為特定群體接種新冠肺炎疫苗加強劑，提高新冠疫苗保護效用，防止民眾感染變種病毒。美國疾病管制與預防中心周二（26日）發表報告，指民眾接種加強劑後，副作用反應與打第2劑相似。常見的副作用包括疲勞、頭痛及針刺部位疼痛，症狀只會持續一至兩日。

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美國疾病預防控制中心（CDC）於8月中建議，為已完成接種輝瑞或Moderna新冠疫苗、免疫系統差的人士接種新冠疫苗加強劑，上周更擴大接種對象。

CDC調查8月中至9月中已接種加強劑民眾，結果顯示約1.26萬受訪者中，有79.4%人士表示針刺部位疼痛、74.1%接種加強劑後出現發燒或頭痛症狀。與接種第2劑疫苗相比，分別有77.6%及76，5%人士出現相同反應，兩項數據的數值十分接近。

調查人員表示，多數接種加強劑後出現的副作用反應屬於中度至輕微，而且維持時間不長，最多人報稱在接種後的一日後出現副作用。

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此外，CDC報告特別提及，有306人接種第3劑輝瑞疫苗，所產生的副作用與第2劑相似。而且，美國傳媒指今次CDC的報告符合輝瑞藥廠上周向聯邦醫療顧問提交的加強劑臨床實驗結果。

責任編輯：郭麗明

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