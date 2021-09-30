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【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈凡仙 狗狗你要爭氣

名人薈萃 09:28 2021/09/30

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在疫情下飼養寵物的數量大增，陪伴在家工作的人，是好事；但對家裡有長期病患寵物的主人來說，整天待在家，看寵物頂著病痛過日，也是煎熬。

凡仙朋友的狗狗10歲多，患上皮膚癌， 皮膚長期出現潰瘍，表皮部份脫落，不時流血水，外觀不好，也帶有異味，看著委實可憐，加上失禁，照顧牠的人也不好過。

朋友家裡地方非常寬敞，狗狗體型健碩，不出外也沒問題，反正家裡有足夠的空間讓牠消耗消不完的充沛精力。但患上病後，哪裡都不去，就愛蹲坐在主人或女主人旁邊。

情況剛開始的時候，在藥物幫助下，狗狗健康情況微微好轉，但過了不久，狗狗的健康狀況開始每況愈下，他非常心疼。太太和傭人對狗狗，特別是照顧牠的失禁和皮膚帶來的異味，又是抱怨，又是苦惱，照顧得非常吃力 。太太覺得他心太軟，而這也不是辦法，經常勸喻丈夫請獸醫幫狗狗打安詳針。

朋友跟凡仙閒聊中提及他的苦惱，說覺得狗狗情緒也愈來愈低落，憂鬱的眼神，看得他夠心煩的。凡仙覺得皮膚的免疫系統，多少與情緒有關，加上狗狗就是不懂人話，十多年來，也應該可以感覺或猜出主人倆看著牠說話時的意思。他也看出狗狗時日無多，想著在家每每聽到被催著推去安樂死，心情怎麼會不憂鬱！他委實看不下去，建議朋友把狗狗給自己，他樂意一直照顧狗狗，但卻被朋友一口拒絕了。

然後有一天，朋友跟凡仙說終於讓太太安排獸醫在隔天給狗狗打安樂針，還說這是他為狗狗作出的最後、也是最好有的確定。凡仙聽了後，有點不放心，隔空與狗狗連上，問牠要不要「爭氣點」，不等被安樂死，不等打針，自己離開，當然他可以幫忙送牠到下一站。

不久之後，朋友致電凡仙，說狗狗躺在沙發上，在睡夢中去世了，看上去也沒有特別痛苦的模樣。


*註:  他有都市異靈能力，能與動物、靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義」靈：凡仙。

作者_寡言（梁偉英）簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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撰文 : 寡言（梁偉英）

欄名 : 有故事的人

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