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【賣地計劃】發展局︰第三季住宅供應約7,110伙　料首三季供應量逾1.4萬伙　已超全年目標一成

股樓投資 18:36 2021/09/29

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發展局公布本財政年度第三季（10月至12月）賣地計劃，總供應約7,110個單位，創單季新高。發展局局長黃偉綸表示，新一季將推出兩幅分別位於大埔及淺水灣的住宅用地招標，涉及210伙，加上市建局計劃土瓜灣鴻福街/銀漢街項目，涉及750伙，連同12個私人發展及重建補地價項目合共提供6,150伙，意味着全季私宅單位總供應約7,110伙。

黃偉綸續指，第三季總供應連同今年上半年度來自不同來源提供的7,320伙，本財政年度首三季（4月至12月）住宅供應量達到14,430伙，較全年目標的12,900伙高出約一成。他亦預告，政府將於明年1月至3月的第四季度繼續推出地皮招標，包括「一鐵一局」項目等，估計可帶動整個財政年度供應量超過17,000伙，較全年目標高逾三成，但指。

除宅用地外，第三季度亦將推出一幅位於粉嶺的工業地，涉及樓面面積約88,264平方呎；而商業用地方面，今年首兩季曾推出兩幅大型商業用地，包括將於11月中公布招標結果的中環新海濱「地王」，以及由早前由希慎夥拍華懋投得的銅鑼加路連山道用地，但政府無計劃於新一季推出商業用地。

延伸閱讀︰【大行點睇】花旗全綫下調濠賭股目標價　行業長遠首選銀娛澳博【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

黃偉綸 賣地 發展局 市建局

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