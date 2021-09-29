【大行點睇】推出A50指數期貨增加收益來源 高盛維持港交所買入評級

高盛發表報告，指港交所推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，將降低公司對現實市場的依賴，分散收益來源，預計公司仍會以股票為中心，而衍生品市場則降低交易所收益的波動性。

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該行預計，港交所今年現金股票收入將佔整體的48%，與2007年至2011年的水平接近，而隨著A50產品面世，預計在2021年至2025年衍生品收入的複合年均增長率達到16%，較現金股票業務明顯增加。

該行維持公司買入評級，目標價由601元降至598元。

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