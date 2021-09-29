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【大行點睇】推出A50指數期貨增加收益來源 高盛維持港交所買入評級

股樓投資 18:33 2021/09/29

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高盛發表報告，指港交所推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，將降低公司對現實市場的依賴，分散收益來源，預計公司仍會以股票為中心，而衍生品市場則降低交易所收益的波動性。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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該行預計，港交所今年現金股票收入將佔整體的48%，與2007年至2011年的水平接近，而隨著A50產品面世，預計在2021年至2025年衍生品收入的複合年均增長率達到16%，較現金股票業務明顯增加。

該行維持公司買入評級，目標價由601元降至598元。

同場加映    【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港交易所（00388） 經濟 股票 買入 指數期貨 香港 中國 互聯互通

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