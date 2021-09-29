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【新冠疫苗】近600員工未打針 美國聯合航空開始炒人

環球社會熱點 18:48 2021/09/29

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美國多間企業實施強制接種新冠肺炎疫苗措施，並警告拒接種員工或面臨解僱。美國聯合航空公司宣布，將開始解僱593名拒絕接種疫苗員工。美國聯合航空透露，除獲豁免員工外，逾99%員工已接種新冠疫苗。

美醫院炒175拒打針員工 最大規模解僱事件 【下一頁】

聯合航空（United Airlines）是美國首間要求所有僱員接種新冠疫苗的航空公司，並要求僱員需在周一（27日）前提交接種證明。公司宣布，周二（28日）起陸續開除，593名拒絕接種疫苗美國員工。首席執行官柯比（Scott Kirby）及總裁哈特（Brett Hart）於員工備忘錄中表示，決定十分艱難，但確保公司員工安全一直是首要任務。

公司高層表示，若僱員能在被正式解僱前轉軚接種疫苗就能保住職位。聯合航空透露，部分員工因宗教或醫療理由提出豁免接種申請，佔整體6.7萬名僱員的不足3%。除有關人士外，逾99%美國僱員已接種新冠疫苗。

拜登已接種新冠疫苗加強劑 敦促美國人打針 【下一頁】

聯合航空原計劃讓獲宗教原因豁免接種員工，自10月2日起放無薪假，由於政策引發法律訴訟，已擱置到10月15日。公司發言人表示，計劃在未來數年內招聘約2.5萬人，接種新冠疫苗會成入職條件，公司亦會要求旗下機師培訓學校的學生接種疫苗。

責任編輯：李俊儀

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