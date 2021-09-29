新iPad mini「啫喱震動」現象　蘋果：屬LCD屏幕正常現象

新iPad mini推出後，陸續有用戶回報新iPad mini的屏幕有「啫喱震動」（Jelly Scrolling）問題，傳出新機災情。不過蘋果最新向外國科技網站Ars Technica回應指，

Apple 表示「果凍捲動」屬於 LCD 面板的「正常現象」。因為這種螢幕都是逐行更新，所以頂部和底部的行更新間會存在細微延遲。而正就是這點延遲，導致了捲動時畫面運動不一致的情況。

換句話說，Apple 並不認為存在需要修復的硬體或軟體問題，大概率消費者之後買到的 iPad mini 還都會是這個樣子。至於為何同樣是 60Hz 的 LCD，Apple 旗下如 iPad mini 5、iPad Air 4 等機種並沒被人大範圍投訴這一情況？一個比較有可能的猜測，就是新 iPad mini 改變了面板安裝的方向。

不過何謂「果凍般的抖動」？這是指螢幕一半的刷新速度，明顯慢於另外一半，這時用戶在快速地滑動螢幕時視覺上就會產生擺動的效果，而 iPad mini 6 的螢幕就出現了這樣的問題；一開始在這樣的情況發生時，多數人都直覺認為這應該是硬體設計不良，或者是軟體錯誤等，但是現在官方確認這並不是問題，也不認為是外界所說的災情。

不過《ArsTechnica》指出，這樣的現象在其他一樣搭載 60 Hz LCD 螢幕的 iPad 上並不明顯，例如去年推出的 iPad Air 4，以及與 iPad mini 6 同步推出的新 iPad 都沒有這麼明顯的狀況。

且在 iPad mini 6 螢幕上所發生的果凍抖動現象也相當有趣，如果是在螢幕直向的使用情況下，螢幕的右半部刷新率明顯高於左半部；如果放置為橫向使用，則是上半部會明顯快於下半部。