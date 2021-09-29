【小米香港】小米香港第二季市佔第二　未來進一步擴展銷售店

小米 （01810） 今日舉行三款全新智能手機，包括Xiaomi 11T Pro丶Xiaomi 11T 和 Xiaomi 11 Lite 5G NE，以及多款生態鏈產品發布會。小米香港及澳門地區業務總監鄭景鴻表示，今年第二季已躍升香港智能手機品牌第二位。

智能手機出貨量全球第二

鄭景鴻表示， 今年第二季全球智能手機出貨量，小米巿場佔有率達17% ，成為全球第二。小米更在22個智能手機市場上排名第1位，高端手機市場錄得126%增長。

小米香港第二季收入按季増長30%，按年增長114%。非手機市場和手機市場佔有比是8：2。香港手機第二季按年増長163%，按季増長34%。

鄭景鴻表示， 小米採用雙品牌手機策略，分別是主打影音體驗和旗艦式享受的小米系統手機和主打性價比和大眾化 Redmi，以此覆蓋不同客戶群。

小米香港非手機業務持續增長，2021年第二季相較第一季錄得15%增長，比去年同期有26%増長，當中明星產品，包括小米空氣淨化器3丶手持吸塵器及掃拖機器人持續成為香港巿場最受歡迎品牌。

鄭景鴻表示，除了產品長時間深耕外，缐下渠道開拓亦下了不少功夫。從1月份開始，已全面覆蓋本港電訊商，同樣增加缐下零售銷售渠道，包括各大電子產品零售平台蘇寧丶豐澤丶CMK等，全面覆蓋手機重點銷售渠道。另外，專賣店亦不斷拓展，10月將在大埔超級城開第5間，鄭景鴻坦言，覆蓋香港重點零售銷售渠道為今年小米手機銷售增長帶來不少貢獻。

消費券令業務有明顯增長

對於消費券的刺激作用，鄭景鴻表示，第一輪消費券令業務有明顯增長，但具體增幅要待第三季數據推出才能披露。鄭景鴻表示，小米增加不同支付工具去配合消費券使用，亦推出不同優惠活動，例如會員積分及優惠卷等方式鼓勵消費。對於第二輪消費券計劃亦已準備充足，新產品正式開賣日為10月1日。

對於目前全球芯片短缺危機會不會影響到小米手機供應以至造成價格調整，鄭景鴻回應，除非原材料價格上升，內部才會溝通商討應對方法，否則大部分情況均以平均價格出售，而香港巿場供應方面不會有太大問題。

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記者：曾樂詩