【職場熱話】 屢被上司揭私隱 同事感困擾 網民：習慣便好

相信每一位打工仔在入職前都要遞交一些基本的個人資料，如年齡、家庭背景等，但你又有沒有想過這些的個人資料會遭到上司公開，然後成為各人茶餘飯後的話題？

最近有網民於網上討論區發文，指自己的上司經常肆無忌憚地在辦公室裏說同事們的私隱，如披露年齡、以往的工作經驗，以及是面試過程的表現等,使同事們感到十分尷尬。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「可以向公司內部投訴，若沒有用便向私隱專員公署舉報。」，「下次要記得錄音，留定一手。」，「向HR投訴或辭職便好了。」，也有人，指「若上司經已把同事私隱公諸於世，那麼即使投訴也不能改變些甚麼，無謂因此而得罪上司吧。」，「這些事情只要習慣便好了。」。

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另有網民分享經歷，指「這些事情沒有辦法處理的，試過有同事向HR投訴，但當時HR同事只是以上司八卦為由，把事情輕輕帶過。更甚的是，那位同事在2個月後便遭解僱，只能說上司是最大的」。

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責任編輯：關海儀



