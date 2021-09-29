  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (三) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 屢被上司揭私隱 同事感困擾 網民：習慣便好

理財智慧 18:59 2021/09/29

分享：

相信每一位打工仔在入職前都要遞交一些基本的個人資料，如年齡、家庭背景等，但你又有沒有想過這些的個人資料會遭到上司公開，然後成為各人茶餘飯後的話題？

最近有網民於網上討論區發文，指自己的上司經常肆無忌憚地在辦公室裏說同事們的私隱，如披露年齡、以往的工作經驗，以及是面試過程的表現等,使同事們感到十分尷尬。

【職場熱話】下班時間不能早過上司   打工仔準時收工被刁難  網民：公司文化有問題 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「可以向公司內部投訴，若沒有用便向私隱專員公署舉報。」，「下次要記得錄音，留定一手。」，「向HR投訴或辭職便好了。」，也有人，指「若上司經已把同事私隱公諸於世，那麼即使投訴也不能改變些甚麼，無謂因此而得罪上司吧。」，「這些事情只要習慣便好了。」。

【延伸閱讀】【室內設計】  43萬大改翠怡294呎單位  五門變兩門 廚廁對調 大廳空間倍增 【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

另有網民分享經歷，指「這些事情沒有辦法處理的，試過有同事向HR投訴，但當時HR同事只是以上司八卦為由，把事情輕輕帶過。更甚的是，那位同事在2個月後便遭解僱，只能說上司是最大的」。

【職場熱話】  打工仔不成文規定  第一份工需最少做滿一年？  網民：不寫落CV便行了 【下一頁

 

同場加映: 【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

 


 

辭職 全職 網上討論區

上一篇文章

【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題

下一篇文章

【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜