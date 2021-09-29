【小米手機】小米3款智能手機正式抵港　Pro版支援120W超快充（多圖+規格表）

▲ 小米於香港推出 3 款全新智能手機，分別為小米11T、小米11T Pro及小米11 Lite 5GNE。（曾耀輝攝）

今年第二季全球手機出貨量排名第二的小米，於香港推出 3 款全新智能手機，分別為小米11T、小米11T Pro及小米11 Lite 5GNE。當中Pro版支援120W超快充，甚至可以在17分鐘內完成100%充電。

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小米11T採用支援120Hz畫面更新率設計的6.67吋平面AMOLED屏幕，並且對應480Hz觸控反應率，並且採用聯發科客製化處理器天璣1200 Ultra，並且對應5000mAh電池電量與67W有線快充，可在36分鐘將電力充滿。

主打快充 17分鐘內將電力充滿

至於小米11T Pro同樣採用支援120Hz畫面更新率設計的6.67吋平面AMOLED屏幕，並且支援TrueColor、Dolby Vision顯示效果，同樣支援480Hz觸控反應率；電池容量方面， 11T Pro 採用5000mAh電池容量設計，更支援120W有線快充，可在17分鐘內將電力充滿，並提供實時溫度監測等措施，以保障電池的安全性，而處理器則採用Qualcomm Snapdrsgon 888。

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在拍攝方面，11T及11T Pro均採用後置三攝，由 108MP 主攝、8MP 超廣角和 5MP 長焦微距相機組成。錄影功能方面則加入結合硬體運算的AI電影模式，可對應時間靜止與滑動變焦等其他複雜的電影拍攝手法，同時以Audio Zoom （音源變焦）功能記錄極為細小的聲音。

除了11T系列，小米亦推出一款主打輕薄性的中階手機小米11 Lite 5G NE。其最薄僅6.81mm、重量只有158克；配備Snapdragon 778G處理器、6.55吋 FHD+ 90Hz AMOLED屏幕和支援33W充電的 4,250mAh電池，同時配備2,000萬像素前置鏡頭、6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭。

顏色方面，小米11T及小米11T Pro有3款顏色，分別為流星灰、月光白及太空藍；而小米11 Lite 5G NE則有4款顏色，分別為雪花白、松露黑、蜜桃粉及糖果藍。以上手機將於9月30日晚上8時30分於小米香港官網優先發售，並於10月1日於全線小米之家、各大運營商及零售商正式發售。

價錢方面，小米11T提供8GB+256GB儲存容量，售價為3,699港元;小米11T Pro則有12GB+256GB選擇，售價為4,399港元;至於小米11 Lite 5G NE共提供 8GB+128GB 、 8GB+256GB兩個儲存容量，售價分別為2,799港元及2,999港元。

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記者：廖淑瑩