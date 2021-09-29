【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單

中國恒大 （03333） 債務危機引起市場關注，市場除了密切留意恒大的發展，亦要避開下一隻恒大。彭博在中國高收益美元債指數中，列出近十年回報欠佳的內房股，有較大機會成為「下一隻恒大」。

彭博「下一隻恒大」內房名單：

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被彭博點名與恒大看齊的內房股，包括花樣年 （01777） 、華南城 （01668） 、融信中國 （03301） 等，這些公司在海外尚有大額未償還的美元債券，多間更被標普、穆迪及惠譽等下調評級。

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