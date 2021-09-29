▲ 【壹傳媒282】陳茂波「公眾利益」為由向法庭呈請將壹傳媒清盤 12.15聆訊

港府公告，財政司司長陳茂波已根據《公司條例》，向原訟法庭提交將壹傳媒 （00282） 清盤的呈請。根據司法機構網頁顯示，有關壹傳媒清盤聆訊已排期於12月15日早上9時半進行。

陳茂波在今年7月，委任會計師公會前會長陳錦榮為審查員調查壹傳媒的事務。9月中，審查員向財政司司長提交中期報告，在考慮過中期報告後，陳茂波認為出於公眾利益須將壹傳媒清盤，而決定向法院提交有關呈請。

壹傳媒審查員：獲搜查令進壹傳媒大樓搜證，可見【下一頁】

根據《公司條例》第879（1）條，財政司司長可以提請將一個法人團體清盤，如果他按任何指明材料以公眾利益，認為某個可以根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）清盤的法人團體應予以清盤，則他可提出呈請將它清盤。

另外，通告亦指，證監會早前對壹傳媒進行廣泛的查詢，並將從查詢取得的與呈請有關的重要資料及證據，提供予財政司司長。根據查詢取得的資料及證據，證監會也相信將壹傳媒清盤是符合公眾利益，對財政司司長提供的協助，表示感謝。

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