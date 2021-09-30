菲律賓拳王退出體壇 專注備戰總統大選

菲律賓拳王帕奎奧早前宣布將會參加2022年菲律賓總統大選，引起國際熱議。帕奎奧周三於Facebook宣布在拳擊界正式退休，專心投入政治生涯，為出選下屆總統做準備。帕奎奧被視為拳擊界最出色的拳手之一，亦是唯一一個奪得8個不同級別的世界拳王金腰帶。

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現年42歲的帕奎奧（Manny Pacquiao）周三（28日）在Facebook上載長達14分鐘的影片，宣布自己從拳擊界退休。他表示沒想到會有從拳擊界退下來的一日，是人生所做最艱難的決定，感謝來自全世界粉絲的支持。帕奎奧續指，日後將會專注投入政壇，備戰明年的總統大選。

帕奎奧除了拳手身份外，亦是菲律賓參議員。帕奎奧於2007年首次參選眾議員落敗，其後於2010年贏得眾議員席位。他在2016年改競選參議員並成功當選，任期直至2022年。

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他被視為總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的忠實盟友，支持杜特爾特的禁毒措施及重新引入死刑。但帕奎奧因批評杜特爾特與中國關係過份友好、現任政府運作腐敗後，二人關係變得惡化。

帕奎奧在7月時，被免去執政黨菲律賓民主人民力量黨（PDP–Laban）黨主席職務。目前民調顯示，帕奎奧支持度上升至12%，總統杜特爾特女兒﹑同為總統候選人的杜特爾特-卡皮奧（Sara Duterte-Carpio）則有20%。

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責任編輯：郭麗明