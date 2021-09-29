【樓市熱話】住港島區較有優越感？ 港男大惑不解狂批缺點 網民：物以罕為貴

不少有較多儲蓄預算的人都喜歡在港島區「上車」，而近日有網民於網上討論區發文，指出港島的社區老化問題嚴重，不少樓又殘又舊，加上又經常塞車，因而不明白為甚麼港人喜歡居住於港島或在那裡「上車」會感覺有優越感。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「港島房屋供應有限，因此物以罕為貴。」，「只要看樓價價錢便知道那一區值錢。」，「即使住港島劏房都有尊嚴過你住新界千呎私樓。」，也有人，指「港島除非是住在半山、南區、跑馬地，不然其他地方也沒有甚麼特別。」。

另有網民，指「住在港島交通十分方便，四通八達，而且其樓價的確有價有市，在那裡買樓最少一定保值。」。

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責任編輯：關海儀