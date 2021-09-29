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丹麥藝術家鼓勵「拿錢就走人」 收76萬交空白畫框？

環球社會熱點 18:24 2021/09/29

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藝術家總是讓人感覺會是收入不穩定甚或人工低，丹麥一名藝術家近日以一個爭議舉動抗議情況。藝術家收取丹麥1間博物館款項後，僅交出2個空白畫框，更將其命名為「拿錢就走人」。博物館以違約為由要求藝術家還錢，藝術家則表示違約亦是藝術品組成部分，更鼓勵其他藝術家做類似行為抗議業內人工低的狀況。

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丹麥觀念藝術家（conceptual artist）霍寧（Jens Haaning）專注創作展示權力及不平等，他於2007年製作作品《丹麥平均年收入》（An Average Danish Annual Income），透過在畫紙上貼上丹麥貨幣現鈔，向民眾展示丹麥人平均收入。他再於2011年用同樣概念，貼上歐元鈔票完成作品《奧地利人年收入》（An Average Austrian Year Income）。

位於丹麥北部的奧爾堡現代藝術博物館（Kunsten Museum of Modern Art）早前委託霍寧重新製作上述2件藝術品，並同意從博物館儲備中取出53.4萬克朗（約65.3萬港元），以及支付2.5萬克朗（約3萬港元）作為報酬。

但在展覽開幕前2日，博物館收到霍寧電郵指已寄出新作品，打開後卻發現只有兩個空白畫框。霍寧更為畫框命名「拿錢就走人」（Take the Money and Run）。

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館長安德松（Lasse Andersson）表示，奧爾堡現代藝術博物館不是一個富有的博物館，必須仔細考慮資金用途，向霍寧批出的款項原用於藝術館建築維護。

博物館指霍寧違約，已要求他按合約內容在1月16日前歸還款項，否則提出訴訟。當局會如期展出霍寧作品，惟強調事件並非宣傳噱頭，博物館是1個藝術展示平台，不參與行為藝術本身。

霍寧接受丹麥電台訪問時坦誠，無意遵守合同，強調行為只是違約，而非盜竊，違約亦屬藝術品的一部分。霍寧表示，重新創作早期作品會令他額外付出金錢，所以鼓勵其他工作待遇和他一樣惡劣藝術家做出相同行為，拒絕付錢上班。

責任編輯：李俊儀

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