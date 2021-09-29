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【電子消費券】Trip.com本周五起推酒店優惠　十一上午10時預訂首位用戶可賺粉紅色iPhone13

Hot Talk 17:45 2021/09/29

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市民最快於本周五（10月1日）獲取第二輪電子消費劵，Trip.com宣布，將於10月1日至10月10日（本周五至下周日）推出Super Sale激賞，用戶在Trip.com活動頁面預訂相關精選酒店，可享受人氣熱賣酒店1晚套票5折優惠、酒店Staycation7至7.5折外。另外，10月1日上午10時參與以下活動更有機會贏取Trip.com送出的「買1送1」優惠券、粉紅色iPhone13及海洋公園門票等獎品。

參與1晚套票5折優惠的酒店還包括：四季酒店、瑰麗酒店、美利酒店、柏寧酒店、康得思酒店、朗廷酒店、六國酒店、富豪香港酒店、金域假日酒店、海景嘉福洲際酒店、馬哥孛羅香港酒店、九龍東如心酒店、逸東酒店、麗豪酒店、帝苑酒店、灣景國際、帝樂文娜公館、港青酒店等。

另外，於活動頁面訂購兩晚或以上酒店的用戶，即有機會於10月1日下午2時、4時、6時，及8時參與四次「買1送1」的優惠券競搶。優惠有限，先到先得，獲取優惠券的用戶需於領券後24小時內使用，該優惠券適用於Trip.com平台上所有香港酒店。優惠最多可減1,200元。

10月1日上午10時起第1位完成酒店預訂之顧客，即可免費獲得一部粉紅色iPhone13（128G）；第2至6位完成酒店預訂之顧客可獲1張香港海洋公園成人電子門票（10月31日前有效），第7至11位完成酒店預訂之顧客可獲1張海洋公園水上樂園成人電子門票（11月21日前有效），預訂時間以完成付款之系統時間為準。得獎名單將於10月2日上午10時在相同的活動頁面公布。

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