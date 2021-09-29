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【潛力股精選】孫運喜：達利食品（03799）

股市 17:40 2021/09/29

分享：

達利食品 （03799） 可以冷吼。《iMoney》主編孫運喜今日推介達利食品，表現從技術分析而家，出現頭肩底形態，投資者可以留意。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》-孫運喜：美股山雨欲來【按此】

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15：24 - 觀眾問股－中海油服  （02883）  可上9元嗎？
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24：53 - 觀眾問股－創科實業  （00669）  可吼嗎？
28：56 - 港股收市市況速報
30：53 - 潛力股精選－達利食品  （03799）

欄名 : 潛力股精選

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