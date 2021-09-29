【潛力股精選】孫運喜：達利食品（03799）

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00：00 - 港股市況速報 尾市升過百點

00：55 - 友邦 （01299） 升逾3% 中、港地產股造好

01：45 - 石油股＋新經濟股下跌抑遏大市升勢

02：25 - 港股市況解讀

07：00 - 鮑威爾講話解讀 美國經濟前景如何？

09：04 - 耶倫警告美國債務上限談判要留意

10：50 - 觀眾問股－美蘭機場 （00357） 買賣操作

13：33 - 觀眾問股－太平洋航運 （02343） 買賣操作

15：24 - 觀眾問股－中海油服 （02883） 可上9元嗎？

18：49 - 觀眾問股－東方電氣 （01072） 可吼嗎？

22：25 - 觀眾問股－中銀香港 （02388） 可吼嗎？

24：53 - 觀眾問股－創科實業 （00669） 可吼嗎？

28：56 - 港股收市市況速報

30：53 - 潛力股精選－達利食品 （03799）