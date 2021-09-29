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【限電風波】廣州深圳取消國慶期間燈光表演

理財智慧 18:35 2021/09/29

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內地多個地區陸續實施限電措施，在國慶期間，廣州、深圳取消燈光表演。綜合內媒報道，廣州市住建局發布《智能用電、節省用電倡議》，倡議全省各單位須按要求節約用電，包括在國期間取消燈光表演；而深圳市電力環境管理中心也表明，於國慶期間，將暫停大型燈光表演。

廣州市住建局指，將實施有關設施照明亮燈時間，當中分為4月1日至9月30日的「夏軍」，以及10月1日至2022年3月31日的「冬春」，前者開啟時間為每晚7時30分至9時30分；後者則為每晚7時至9時30分。而電視時間則分為「平日關燈，周末、節日亮燈，不安排光映秀」。周一至周四、周日景觀照明亮燈設施將暫停，而周五及周六將會縮小亮燈範圍。

廣州市住建局續指，在國慶期間取消燈光表演，如廣州塔、中信廣場等都須執行指定要求。深圳市燈光環境管理中心燈光部負責人許海文表示，燈光表演雖耗電量不大，但燈光夜景全面比較耗電。許海文說，在國慶期間，燈光夜景效果都亮燈，由原定每晚6時30分至9時30分，改為7時至9時。全市的數據來看，可以節省2.3萬點千瓦時（度）的電。

許海文表示，深圳將調整日常景觀以及路燈照明，如市內人行道樹照明，要全部關停；橋樑改為周五、周六亮燈。

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責任編輯：黎淑雯
 

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