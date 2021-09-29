【花樣年 1777】 隨時為下一個恒大？ 花樣年再遭評級機構降級 展望為「負面」

繼中國恒大（03333）及融創中國（01918）之後，另一內房股花樣年（01777）債務情況亦引起市場關注。評級機構標普將花樣年的長期評級，從「B」下調至「CCC」，並將其列入「負面」觀察。

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標普指，花樣年缺乏持續的溝通、不清晰的還款計劃，及不足夠的風險管理，難以核實公司還款計劃的進度和資金匯出的時間，因此將其列入「負面」觀察，以反映其於未來數周落實還款計劃的風險上升。標普更統計出，花樣年有約7.6億美元債於年底到期，另有約11.5億美元債將在明年到期。

花樣年及旗下子公司彩生活服務（01778）今早（29日）宣布，短暫停止買賣，以待刊發有關一項建議非常重大出售交易之公告。

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記者：郭秀慧