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【金融系統】香港銀行內地相關貸款半年增7%至4.88萬億元　金管局：銀行業可抵類似亞洲金融危機衝擊

股市 17:31 2021/09/29

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【金融系統】香港銀行內地相關貸款半年增7%至4.88萬億元　金管局：銀行業可抵類似亞洲金融危機衝擊

中國恒大 （03333） 債務危機引國際關注，金管局最新《貨幣與金融穩定情況半年度報告》資料顯示，香港銀行業的內地相關貸款總額由2020年底的45,480億 港元（佔總資產的15.6%）上升7.3%至2021年6月底的48,810億港元（佔總資產的16.3%），當中內地民企佔15,090億元，貸款額增4.8%。

貸款風險上，金管局指出，所有認可機構的中國內地相關貸款的總特定分類貸款比率由2020年底的0.96%，下降至2021年6月底的 0.84%，大致反映內地經濟顯著復甦。

家庭負債佔GDP比例再創新高 半年再升0.8個百分點至91.8%，可見【下一頁】

陳茂波：恒大不會引發香港金融系統風險，可見【下一頁】

根據市場資料計算並具前瞻性的指標，金管局指出，內地企業違約距離指數的第75百分位數及第25百分位數徘徊在與6個月前相若的水平，反映違約風險趨於穩定。

金管局續指，最新的零售銀行信貸風險宏觀壓力測試結果顯示，香港銀行業仍保持穩健，應能抵禦嚴重的宏觀經濟衝擊，例如類似亞洲金融危機期間出現的衝擊。各種假定的宏觀經濟衝擊後兩年內，預期平均信貸虧損將處於溫和水平，介乎0.57%（利率衝擊）至1.29%（香港本地生產總值衝 擊）之間。

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編輯：麥德銘

港股 經濟 本地銀行股 銀行及金融公司 中央銀行 香港金融管理局

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