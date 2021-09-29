  • 31°C
香港時間 : 2021929日 (三) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港樓市】家庭負債佔GDP比例91.8%創新高　樓價相當於家庭收入19.6年

股市 17:30 2021/09/29

分享：

【香港樓市】家庭負債佔GDP比例再創新高　半年再升0.8個百分點至91.8%

樓市氣氛熾熱，金管局最新一份《貨幣與金融穩定情況半年度報告》顯示，上半年家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率再創新高，半年間再升0.8個百分點至91.8%。

金管局解釋，上半年家庭負債佔GDP比率上升，主因家庭負債增加，但大部分被名義本地生產總值反彈所抵銷。

    點擊圖片放大

期間，家庭負債增長4.4%，增速略高於2020年下半年的3.9%。其中，私人貸款增長由2020年下半年的2.2%加快至2021年上半年的5.3%，而住宅按揭貸款增速則由4.7%放緩至4%。

金管局在報告中提到，若要全面評估家庭的財務狀況，需考慮家庭的整體資產負債狀況，包括資產水平及資產與負債結構。而截至2019年底，香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處11.2倍及2.88倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港家庭整體財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

金管局強調，考慮到上述貸款的審慎風險管理及良好信貸質素，認為涉及的信貸風險屬可控水平。

置業負擔能力進一步收緊，第2季樓價與收入比率攀升至19.6，較1997年高峰的14.6更高。而收入槓桿比率亦升至91.8%的高位，遠高於長期平均值。

相關文章：

【開市9點半】大摩指本港樓價最差情景跌2成　新地：未聽聞中央向地產商施壓

【金融系統】香港銀行內地相關貸款半年增7%至4.88萬億元　金管局：銀行業可抵類似亞洲金融危機衝擊

【恒大3333】金管局傳上周要求銀行24小時內交代恒大風險敝口　金管局：不評論溝通內容（第二版）

【支援措施】金管局：預先批准還息不還本延長6個月　採用企業縮至3100個

金融機構 樓價 GDP 香港金融管理局 香港 金融

上一篇文章

【金融系統】香港銀行內地相關貸款半年增7%至4.88萬億元　金管局：銀行業可抵類似亞洲金融危機衝擊

下一篇文章

【ET開市直擊│嘉賓預告】黃國英（英Sir）明早9時首度登場 同你Live Chat
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】債息回落　道指期貨升近200點　納指期貨反彈1%（不斷更新）
【美股期貨】債息回落　道指期貨升近200點　納指期貨反彈1%（不斷更新）
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位