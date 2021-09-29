【香港樓市】家庭負債佔GDP比例91.8%創新高　樓價相當於家庭收入19.6年

▲ 【香港樓市】家庭負債佔GDP比例再創新高 半年再升0.8個百分點至91.8%

樓市氣氛熾熱，金管局最新一份《貨幣與金融穩定情況半年度報告》顯示，上半年家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率再創新高，半年間再升0.8個百分點至91.8%。

金管局解釋，上半年家庭負債佔GDP比率上升，主因家庭負債增加，但大部分被名義本地生產總值反彈所抵銷。

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期間，家庭負債增長4.4%，增速略高於2020年下半年的3.9%。其中，私人貸款增長由2020年下半年的2.2%加快至2021年上半年的5.3%，而住宅按揭貸款增速則由4.7%放緩至4%。

金管局在報告中提到，若要全面評估家庭的財務狀況，需考慮家庭的整體資產負債狀況，包括資產水平及資產與負債結構。而截至2019年底，香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處11.2倍及2.88倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港家庭整體財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

金管局強調，考慮到上述貸款的審慎風險管理及良好信貸質素，認為涉及的信貸風險屬可控水平。

置業負擔能力進一步收緊，第2季樓價與收入比率攀升至19.6，較1997年高峰的14.6更高。而收入槓桿比率亦升至91.8%的高位，遠高於長期平均值。

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