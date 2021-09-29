【著數優惠】AEON推購物大激賞 「均一價」載譽回歸 最平30元任揀3件 消費券聯乘獎賞高達110元

市民最快於本周五（10月1日）獲取第二輪電子消費劵，適逢十．一國慶假期，消費意欲必高昂。為慶祝 AEON（永旺百貨）邁向 35 週年慶，由 10 月 1 日起至 27 日，AEON推出逾300款以優惠價發售的產品。

AEON 週年慶大激賞將以限時優惠折扣回饋顧客，由 10月1日至14日，其中日用品、煮食用品及衣物以 30元、70元、100元或 300 元「均一價」發售。最平30 元「均一價」可任揀 3件產品，其中一款包括迷你兵團3D 立體陶瓷杯附蓋、小木偶飯碗、童裝卡通襪一對。另外70元「均一價」可任揀 3件產品，可以選購Arumi 海鮮煎餅/泡菜煎餅、珍寶蟹柳捧及明治朱古力盒裝這個組合。

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適逢第二期電子消費券即將發放，不少人打算換入大型家品，由 10 月 1 日至 27 日，精選家電、寢室床品及大型傢俱都有激安優惠。其中人氣之選 SINOMAX 床褥，以低至 4 折震撼價錢發售；至於睡康寧、金美夢及雅蘭床褥亦低至半價起，是精明消費不二之選。另外，LG、Panasonic 32 吋至 55 吋的電視機，在特價上再照價 95 折。

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另外，AEON 也夥拍兩家電子消費券支付平台，推出獨家購物優惠。其中 Alipay HK 用戶，可以選擇領取AEON 10 元/100 元現金券一張，總值 110 元，由 10 月 1 日至 31 日(星期三除外)，購物滿指定消費額，即可使用。

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至於 WeChat Pay HK 用戶，亦可以選擇領取 AEON 10 元現金券一張，同樣購物滿指定消費額即可使用。上述優惠券數量有限，先到先得，送完即止。

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記者：陳詠妍