  • 31°C
香港時間 : 2021929日 (三) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】AEON推購物大激賞 「均一價」載譽回歸 最平30元任揀3件 消費券聯乘獎賞高達110元

理財智慧 17:46 2021/09/29

分享：

市民最快於本周五（10月1日）獲取第二輪電子消費劵，適逢十．一國慶假期，消費意欲必高昂。為慶祝 AEON（永旺百貨）邁向 35 週年慶，由 10 月 1 日起至 27 日，AEON推出逾300款以優惠價發售的產品。

AEON 週年慶大激賞將以限時優惠折扣回饋顧客，由 10月1日至14日，其中日用品、煮食用品及衣物以 30元、70元、100元或 300 元「均一價」發售。最平30 元「均一價」可任揀 3件產品，其中一款包括迷你兵團3D 立體陶瓷杯附蓋、小木偶飯碗、童裝卡通襪一對。另外70元「均一價」可任揀 3件產品，可以選購Arumi 海鮮煎餅/泡菜煎餅、珍寶蟹柳捧及明治朱古力盒裝這個組合。

    點擊圖片放大
    +7
    +6


適逢第二期電子消費券即將發放，不少人打算換入大型家品，由 10 月 1 日至 27 日，精選家電、寢室床品及大型傢俱都有激安優惠。其中人氣之選 SINOMAX 床褥，以低至 4 折震撼價錢發售；至於睡康寧、金美夢及雅蘭床褥亦低至半價起，是精明消費不二之選。另外，LG、Panasonic 32 吋至 55 吋的電視機，在特價上再照價 95 折。

【消費著數】Trip.com推Super Sale大優惠　訂酒店可搶「買1送1」優惠，詳見【下一頁

另外，AEON 也夥拍兩家電子消費券支付平台，推出獨家購物優惠。其中 Alipay HK 用戶，可以選擇領取AEON 10 元/100 元現金券一張，總值 110 元，由 10 月 1 日至 31 日(星期三除外)，購物滿指定消費額，即可使用。

旅行社推輕鐵一天遊 乘坐輕鐵專列+參觀非一般乘客可到訪區域 包埋自助燒烤火鍋放題只係368蚊，詳見【下一頁


至於 WeChat Pay HK 用戶，亦可以選擇領取 AEON 10 元現金券一張，同樣購物滿指定消費額即可使用。上述優惠券數量有限，先到先得，送完即止。

【消費劵優惠】華置旗下六大商場 推逾千萬元現金券 精選禮券低至10元比大家搶購，詳見【下一頁

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

永旺（00984） 電子消費券 微信支付 家品 家電 著數優惠

上一篇文章

【何謂藝術】丹麥藝術家交空白畫作　命名為《拿了錢就跑》

下一篇文章

【花樣年 1777】 隨時為下一個恒大？ 花樣年再遭評級機構降級 展望為「負面」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍