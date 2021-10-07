【C.E.O.財策精英】宏利高級分組經理龍韻妃　為家庭加盟家族團隊　企業市場屢創佳績

宏利高級分組經理龍韻妃（Winvy）是典型的事業型女強人，在投身理財策劃行業前，一直專注發展公關傳訊事業，拼搏至五星級酒店的部門主管一職，從沒想過跟隨家人的步伐，加入家族的財策團隊成為「保二代」。直到2018年懷上第二胎，才令她開始考慮轉職到工作時間較具彈性的財策行業，並促成「回家」這個決定，更已連續4年取得百萬圓桌會（MDRT, Million Dollar Round Table）會員資格，開展了家庭及事業兩得意的理想生活。

在兩位弟弟宏利高級分行經理龍允生（Wilson）及宏利分行經理龍允浩（Wilho）的鼓勵下，Winvy藉着「宏利C.E.O.計劃」加入了宏利這個大家庭。形容Winvy加入「大家庭」相當貼切，因為宏利對她而言可謂再熟悉不過，其父親為於宏利深耕逾30年的宏利高級行政區域總監龍子明，旗下團隊人數逾千人，母親則是父親的秘書，兩位弟弟Wilson及Wilho早年亦先後加入宏利，所以在一家五口之中，她是最後一個「回家」的。

自主時間 成就高效事業發展模式

Winvy處事成熟有條理，連轉職期的交接亦安排得天衣無縫， 勤奮地把握懷孕時期完成所有牌照的考試，自我增值行業知識，在誕下第二胎後便正式完成入職手續，於入職首年，Winvy主力照顧小朋友，刻意放慢腳步，但仍無阻她憑卓越成績於半年內完成首個MDRT資格；第二年，她逐漸增加投入於事業上的時間，認清自己面對企業客戶時的優勢，建立起清晰的定位，亦成功蟬聯MDRT的榮譽；第三年，Winvy再進一步，開始建立自己的團隊，工作與照顧家庭的時間變成六四比，但仍能自主安排，例如暑假期間會多花時間陪小朋友參加活動，小朋友上課時便把握時間處理公務。善用時間下，Winvy更成功達成MDRT三倍業績要求的超級會員資格（COT, Court of the Table） ，於逾一萬名宏利顧問中贏得2020年度最傑出保險顧問大獎第七名的榮譽；踏入第四年，Winvy仍保持著以客為先的初心，力求進步，率先以半年時間完成其第四次的MDRT資格。

一路走來，Winvy有感成就了最理想的在職媽媽工作模式，「現在偶爾也會懷念從前的酒店公關傳訊工作，但考慮到時間和效益，的確是財策業更適合現階段的我，現時的工作步伐及發展方向自主靈活，不一定要坐在辦公室內上班，既提供空間予我陪伴小朋友，增加了與家人相處的時間，亦能滿足個人成長的心。」

▲ 加入宏利的大家庭後，Winvy不但與家人有更多共同話題，亦不時一同出席公司活動，如海外業務會議等，一起周遊列國。

憑個人優勢 定位企業客戶市場

在團隊中，弟弟們雖是Winvy的「前輩」，但Wilho笑說Winvy時刻都充滿大家姐風範，「雖然我是家姐的經理，但其實家姐是我的偶像，她不但在日常生活中對我們照顧有加，在團隊分工上，我們沒有上下級之分，除了在她入職初期協助其熟悉公司產品及業務流程，在見客及待人接物方面完全不用我操心，她多年的公關傳訊經驗令她能貼心、全面地照顧每位客戶，我反過來要向她多多學習。一般的新人很難打開企業客戶的市場，而她很快便建立起服務企業客戶的定位，可見其適應力及實力之強。」

Winvy認為財策市場機遇處處，可細分個人客戶、企業客戶、強積金、個人壽險及醫療保障、投資相連保險等很多不同的範疇，因此她在心入面有股聲音，要求自己尋找一個清晰的定位，「我專注拓展團體醫療及MPF市場，因為銷售對象是企業，企業轉換服務供應商的機會不算頻繁，所以團體醫療是較少新人願意涉及的範疇。但因為我之前的工作經驗，對企業市場可算較為了解，故很清晰自己就是要向難度挑戰，朝這個方向發展。要拓展企業客戶，首先要透過人際網絡，認識一個在目標企業工作的僱員，再透過對方聯繫到該公司的人力資源主管，『搭上搭』才可以得到一個難能可貴的演示（Presentation）機會，再要針對該公司的情況提供合其需要、具吸引力的建議書。我入職後首張大單，就是這樣一步步做好，才簽成了千五人的團體醫療單，為剛起步的新事業注入一支強心針，亦令我覺得自己選對了方向。」

鼓勵家人加入提升凝聚力



Ｗilho表示家姐的加入，令其家族團隊更強大團結，他們一家的成功例子亦成為了模範，鼓勵了不少成員的親友亦先後加入，一同打拼。Winvy認為一家人一起工作，各自既有獨立的發揮空間，亦可以互相請教，共同協作，「宏利容許顧問將生意傳承給下一代，對客戶來說，如服務多年的保險顧問退休，保單可由其下一代接手，大大增加了客戶投保的信心，在團隊領袖的立場，多年來辛苦建立的財策團隊亦可由下一代把團隊文化及成功的核心價值傳承下去，真正體現陪伴客戶實現精彩人生的理念。」

▲ Ｗilho表示家姐的加入令其家族團隊更強大團結，自己亦從她身上獲益良多。

個人成績亮麗的Winvy亦已開始踏上團隊領袖之路，當中大部份成員都是由酒店業加盟，與Winvy同聲同氣，能互相理解，所以團隊亦秉承着Winvy的發展方向，主力拓展企業及團體生意。「我的目標是一年比一年做得更好，去年能在全公司一萬人中排第七是很開心的事，但我不是為了排名而努力，而是感到在一番奮鬥過後，原來努力是會得到肯定，亦令我更有動力再進一步，繼續挑戰自己。」

(特約)