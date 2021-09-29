【互聯網監管】網信辦：加強互聯網信息服務算法治理　監測算法安全風險

網信辦印發《加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》，目標利用三年左右時間，逐步建立治理機制健全、監管體系完善、算法生態規範的算法安全綜合治理格局。

指導意見提出15項要求，包括加強算法治理規範、強化企業主體責任、倡導網民監督參與、有效監測算法安全風險、積極開展算法安全評估、推動算法公開透明等。

意見稱，要堅持風險防控，推進算法分級分類安全管理，有效識別高風險類算法，實施精準治理；堅持權益保障，引導算法應用公平公正、透明可釋，充分保障網民合法權益；堅持技術創新，大力推進我國算法創新研究工作，保護算法知識產權，強化自研算法的部署和推廣，提升我國算法的核心競爭力。

監測算法安全風險

意見要求，有效監測算法安全風險。 對算法的數據使用、應用場景、影響效果等開展日常監測工作，感知算法應用帶來的網絡傳播趨勢、市場規則變化、網民行為等信息，預警算法應用可能產生的不規範、不公平、不公正等隱患，發現算法應用安全問題。

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編輯：區嘉俊

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