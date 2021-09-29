【職場熱話】打工仔本獲批半工讀進修 卻遭上司出爾反爾 網民：比你是人情 不比是道理

不少人出到社會工作幾年後，會希望繼續進修去提升自己，因而選擇再讀書考牌，甚至轉行。近日有網民於網上討論區發文，指自己本打算利用上班時間去半工讀，而他本得到了上司的批准，卻不料到最後一刻其上司卻反口，使樓主感到十分憤怒，並揚言要立即辭職。

樓主經歷：

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【職場熱話】「八卦」同事犯眾憎 2位新同事受不了一同辭職 網民：可能她有無可取代的能力 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「想半工讀，但卻又想公司出全糧？合理嗎？」，「其實你本也打算過橋抽板，又憑甚麼說別人反口覆舌呢？」，「你的能力是否能在半工的時間做好全工的工作？」，也有人，指「給你是人情，不給你是道理，本來正常也應該用年假去上堂。」，「想不明白為甚麼你進修完後要辭職，但公司還要給你如此大的福利。」。

另有網民分析其上司反口的原因，指「可能你上司被老闆罵完才會出爾反爾，我之前試過得到上司批准停薪留職去歐洲學語言，但後來才知道原來當時的HR部門是想直接解僱我，只是我得到上司力保，因此有很多背後的事情是我們不知道的。」。

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責任編輯：關海儀