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美消費者信心指數連跌三月 通脹憂慮未除

環球政經 17:10 2021/09/29

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由於Delta 變種病毒仍未受控，加上通脹升溫，美國經濟評議會 Conference Board 消費者信心指數連續第三個月下跌，九月跌至109.3，低於市場預期的114.9，八月經修正的前值為115.2。

美國經濟評議會高級總監 Lynn Franco 表示，消費者擔憂經濟前景，對住屋，汽車及大型電器的消費意欲減少，且通脹的憂慮依然存在。

反映現時商業及就業市場景氣的現況指數（present-situation index）則從八月的148.9跌至143.4。反映短期經濟狀況預測的預期指數（expectations index），也從上月的92.8，下滑至86.6。

【大行點睇】摩通CEO：若通脹持續高企　聯儲局明年或被迫採取行動 【下一頁

然而，花旗銀行經濟師 Veronica Clark 指出，消費者情緒指標有時未必和現實中的消費一致，例如八月的零售銷量沒有和消費者信心一齊下挫。

另外，密歇根大學的消費者情緒指數，本月則微升0.7至71。密歇根大學的研究較側重於於消費者的購買意欲，美國經濟評議會的調查則重視就業市場的狀況。

同場加映 【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

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記者：羅睿

 

通脹 消費者信心指數 經濟

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