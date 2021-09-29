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美國民主黨內起紛爭 基建方案難闖過眾議院

環球社會熱點 18:16 2021/09/29

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美國眾議院將於周四就1.2萬億美元（約9.36萬億港元）的基建方案進行投票，雖然方案由所屬民主黨的總統拜登所提出，但民主黨內分歧嚴重。部分自由派民主黨議員警告，若未能就3.5萬億美元的預算案達成共識，將反對基建方案通過。

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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）有意於周四（30日），表決1.2萬億美元（約9.36萬億港元）基建方案，但做法引來黨內自由派議員不滿，揚言要否決基建法案。

部分自由派民主黨議員希望，直至3.5萬億美元（27.3萬億港元）預算案獲得通過眾議院前，不能夠先行通過基建方案。但佩洛西希望把兩者分開，讓得到溫和派支持的基建方案先通過。

眾議院進步核心小組負責人、民主黨議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）表示，自由派將反對通過基建方案，以換取更大預算的法案通關。

另一進步派眾議員塔利布（Rashida Tlaib）更形式，佩洛西將兩項法案分拆表決是「背叛」，強調會與其他自由派議員連成一線，否決基建方案通過。

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另一方面，溫和派領袖戈特海默（Josh Gottheimer）表示，沒有跡象將再度延遲投票方案，強調會在周四投票，相信屆時議員會投票贊成。進步派議員包括貝蒂（Joyce Beatty） 、米克斯（Gregory Meeks）、普萊斯（David Price）等亦指，周四將無條件支持基建方案通過。

佩洛西則表示，正積極爭取黨內共識，目前取得良好進展打破僵局。總統拜登（Joe Biden）亦取消訪問芝加哥，留守華盛頓繼續遊說眾議員。

責任編輯：郭麗明

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