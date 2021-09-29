《聲級學堂》優異學員　踏上聲演之路

早前配音比賽明星真人騷《好聲好戲》深受觀眾及網民熱烈追捧及討論，大灣區共同家園青年公益基金與電視廣播有限公司因此攜手合辦《好聲好戲之聲級學堂》，免費為青年人提供專業的配音體驗課程，助有興趣成為專業配音工作者的年輕學員，由淺入深地學習聲演技巧，親身體驗配音工作及了解行業的知識，積極裝備自己實現夢想。

▲ 《好聲好戲之聲級學堂》提供專業的配音體驗課程，助青年積極裝備自己實現夢想。

▲ 專業配音導師黃鳳英老師教授一眾學員。

《好聲好戲之聲級學堂》早前公開招募超過300名青年申請，反應相當熱烈，100位入圍學員會經過兩節配音課程，表現突出的20位學員將獲選進入為期8節的第2階段課程。課程日前圓滿結束， 20位學員已順利完成為期10課的配音課程，並正式通過考核，順利畢業。

▲ 一眾畢業學員於《好聲好戲之聲級學堂》畢業禮獲發畢業證書。

早日大灣區青年基金與無綫電視在大灣區青年基金的YO PLACE舉行《好聲好戲之聲級學堂》畢業禮，頒發畢業證書及各個獎項予一眾畢業學員。三位「最優異成績學員」鍾玉儀、黎卓軒及劉冠之，將獲邀加入無綫電視配音訓練班，踏上聲演之路。

鍾玉儀表示，從小到大都喜歡一邊吃飯一邊聲演電視劇集的角色，直至長大後接觸拍戲扮演新娘時，被指聲線較粗魯，才意識到要加強訓練發聲的技巧，參加《好聲好戲之聲級學堂》的課程，可以讓自己學習為不同角色表達不同感情及情緒，掌握好聲線運用對未來的工作亦有幫助。

大學時修讀戲劇系的黎卓軒，一直熱愛表演卻未曾涉獵配音範疇，記得大學系主任曾說過「能演，不一定能唱；能唱，不一定能跳；能跳，也不見得能演」，學習更多技能亦為一技之長，亦希望透過不同嘗試發掘更多可能性。

專業配音導師黃鳳英老師則坦言，今次計劃裡學員所學的仍很皮毛，要成為一個真正配音員或聲優學員還有相當遙遠的路程。除了參加之後的正式培訓，還需要最少3年時間累積經驗，期待學員學以致用。

▲ 鍾玉儀（右）及黎卓軒（左）為《好聲好戲之聲級學堂》的「最優異成績學員」。

《好聲好戲之聲級學堂》由多位專業配音員及藝人擔任導師，教授學員專業的配音知識、技巧，由聲演的基礎技巧、發聲及咬字等基本功，至聲線運用、情緒控制及口型配對等，再加上動畫、生活聲效、劇集、綜藝節目，以及各類旁白、報幕及廣告配音等實戰訓練，讓學員由淺入深地學習配音技巧；課程特別安排在無綫電視配音錄音室進行，讓學員可實地體驗及探討配音工作。

為讓更多觀眾及青年了解配音工作的專業和樂趣，無綫電視以真人騷形式，將整個《好聲好戲之聲級學堂》課程攝錄成電視節目《聲級學堂》，節目將於11月27日晚上十時半在翡翠台首播。

《好聲好戲之聲級學堂》20位畢業學員包括：陳逸桐、鍾玉儀、何美芳、黎卓軒、林浩𣇹、林芷瑩、劉偉強、劉冠之、梁詠舜、麥富棋、吳狄、彭嘉麗、容小敏、蕭奕敏、王迦南、黃顯博、黃月山、胡麗芬、余文熹、阮頌揚。

（資料由客戶提供）