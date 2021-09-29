  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (三) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題

理財智慧 19:00 2021/09/29

分享：

香港出名「上車難」，不少人努力打拼數十年，才能夠成功買樓，有一個真正的安樂蝸，但當花了一大筆儲蓄買樓後，不少業主在裝修費用上並沒有太多的預算，而今次要介紹的單位位於南昌的凱樂苑，380呎，裝修費約30萬，適合預算有限的業主作參考。

裝修前的單位屬於清水樓，其只有最基本的牆面、廁磚和水泥地，原則間隔為一房一廳、一廚一廁， 但後來業主把客廳空間一分為二，多間出一間兒子房。而單位的空間形狀為長方形，因此在傢俬擺位上也算相對容易，能盡用空間。整個單位屬現代簡約風，但簡約得來又不失格調。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

全屋的設計主要用白色、木紋、灰色為主調，打造出簡約感，而大廳的黃色射燈則點綴了全屋，營造出溫暖的感覺。在客廳上，設計師在入口位放置了一個一體式的儲物櫃，而其採用了圓弧收邊設計，能減淡直角收邊的銳利感，並同時加入活動軌整合飯枱功能，使客廳空間大大提升。旁邊的儲物櫃也加入了木紋及木條子元素，去劃一客廳風格並增加收納空間。

在兒子的房間上，設計師為了避免形成「黑廳」問題，特意採用木條子半屏風做間隔，既能引進自然光入廳，又能減低實體牆身帶來的壓迫和狹窄感，當拉上門簾時即劃分房間和客廳的獨立空間，保障私隱度。而房間訂造了地台床和地櫃，以增加收納空間。

在浴室上，設計師用了特色貝殼磚牆及黑色浴室潔具，為浴室增添型格時尚感；而廚房則用了u型的白色廚櫃配上白瓷磚，貫徹全屋簡約風格。在主人房上，業主同樣也採用了地台床連大型衣櫃，以增加儲物空間，而衣櫃則保留了一小空間來打造化妝枱，讓業主作化妝之用。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

裝修費用

清拆工程 約1.1萬

泥水工程 約$6.2萬

油漆 約3.2萬

水電工程 約5萬

木工工程 約14.7萬

雜項 約1.2萬

共花費約31萬

*資料由裝修工程公司好師傅提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

裝修設計 設計 凱樂苑

上一篇文章

【樓市熱話】住港島區較有優越感？ 港男大惑不解狂批缺點 網民：物以罕為貴

下一篇文章

【職場熱話】 屢被上司揭私隱 同事感困擾 網民：習慣便好

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜