【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題

香港出名「上車難」，不少人努力打拼數十年，才能夠成功買樓，有一個真正的安樂蝸，但當花了一大筆儲蓄買樓後，不少業主在裝修費用上並沒有太多的預算，而今次要介紹的單位位於南昌的凱樂苑，380呎，裝修費約30萬，適合預算有限的業主作參考。

裝修前的單位屬於清水樓，其只有最基本的牆面、廁磚和水泥地，原則間隔為一房一廳、一廚一廁， 但後來業主把客廳空間一分為二，多間出一間兒子房。而單位的空間形狀為長方形，因此在傢俬擺位上也算相對容易，能盡用空間。整個單位屬現代簡約風，但簡約得來又不失格調。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

全屋的設計主要用白色、木紋、灰色為主調，打造出簡約感，而大廳的黃色射燈則點綴了全屋，營造出溫暖的感覺。在客廳上，設計師在入口位放置了一個一體式的儲物櫃，而其採用了圓弧收邊設計，能減淡直角收邊的銳利感，並同時加入活動軌整合飯枱功能，使客廳空間大大提升。旁邊的儲物櫃也加入了木紋及木條子元素，去劃一客廳風格並增加收納空間。

在兒子的房間上，設計師為了避免形成「黑廳」問題，特意採用木條子半屏風做間隔，既能引進自然光入廳，又能減低實體牆身帶來的壓迫和狹窄感，當拉上門簾時即劃分房間和客廳的獨立空間，保障私隱度。而房間訂造了地台床和地櫃，以增加收納空間。

在浴室上，設計師用了特色貝殼磚牆及黑色浴室潔具，為浴室增添型格時尚感；而廚房則用了u型的白色廚櫃配上白瓷磚，貫徹全屋簡約風格。在主人房上，業主同樣也採用了地台床連大型衣櫃，以增加儲物空間，而衣櫃則保留了一小空間來打造化妝枱，讓業主作化妝之用。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

裝修費用 清拆工程 約1.1萬 泥水工程 約$6.2萬 油漆 約3.2萬 水電工程 約5萬 木工工程 約14.7萬 雜項 約1.2萬 共花費約31萬

*資料由裝修工程公司好師傅提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀