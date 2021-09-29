星凱‧堤岸樓書面世　最細開放式228呎起

由中州置業發展的火炭新盤星凱‧堤岸今日（29日）上載樓書，示範單位同日率先開放予傳媒。據樓書顯示，項目提供開放式至四房單位，實用面積由228至2,001平方呎不等。

星凱‧堤岸共提供76伙開放式單位，實用面積由228至259平方呎不等。開放式單位見於第1座C室與第2座H室，皆為連開放式廚房及露台設計。此外，項目共提供390伙一房單位，實用面積由303至385平方呎；兩房單位共465伙，戶型多元，有開放式廚房、梗廚及連工作間等設計，實用面積由444至583平方呎；三房單位則共計391伙，部份單位有套房設計，實用面積625至947平方呎不等。

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另外，項目亦提供13伙逾千呎天際特色戶，實用面積由最小1,063平方呎至最大2,001平方呎。項目最大的四房單位，位於第5座50及51樓E室，為四房一套連露台、梗廚及儲物室設計。

資料顯示，星凱‧堤岸位於沙田坳背灣街1號，毗鄰東鐵火炭站，合共提供1,335伙，預計短期內將公布首張價單，料首批不少於267伙，主要涵蓋一房至三房戶型。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。

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