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【恒大危機】 惠譽再降恒大信用評級至C 距違約級只差一級

股樓投資 16:43 2021/09/29

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時隔不足一個月，評級機構惠譽（Fitch）再度下調中國恒大（03333）及子公司的信貸評級。惠譽將中國恒大、恒大地產及天基控股的長期外幣發行人違約評級（IDRs），由「CC」降至最低級別「C」，同時確認恒大高級無抵押評級「C」，相等於違約水平僅高一級。惠譽表示，下調恒大系評級是反映恒大未能按期支付其優先無擔保票據利息，並已進入30日付息寬限期（Grace Period）。

【大行點睇】 美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩【見下頁

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恒大上周有高達8,350萬美元的債息到期支付，惟至今仍未有公布已經兌付，另據彭博資料顯示，今日（29日）更有另一筆美元債到期支付，為4,520萬美元的利息。

同場加映﹕【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

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記者：郭秀慧

惠譽 評級機構 經濟 恒大 地產 中國恒大（03333）

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