  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (三) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?

理財智慧 18:48 2021/09/29

分享：

近日，勞工及福利局長羅致光在接受報章訪問時稱，除了在明年初向立法會提交取消強積金對沖的草案外，也考慮強制或自動將強積金轉為公共年金計劃。在羅局長提出建議後，有不少的學者或工會都提出建議，要求政府當局在政策推出前應該作出充足的諮詢，以免引起社會的不滿。本文嘗試以宏觀的方式去了解強積金轉為年金的影響，也令讀者更進一步了解公共年金計劃。

【精明理財】退稅「年金」 懶人包 到底值唔值得買【下一頁

公共年金計劃

為了令市民有更好的退休保障，政府自2018年推出公共年金計劃，在當時提出總認購額以100億為目標，如果反應好的話，會加碼到200億。公共年金的本意是希望退休人士在退休後「自製長糧」，在無風險的情況下每月賺取穩定的收入。但直到今年3月為止，至今總保費只有78億，與當日的目標差去甚遠但是，公共年金計劃不達標的原因是兩個，「限制太多」和「產品吸引力不足」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

保證派終身

政府推出的年金計劃是「保證派終身」，只要投保人整付金額後，在保單生效期間，便可以終身保證每月年金金額，而金額在保單開始是訂立的。同時，在一筆過整付保費後，在下個月起已經開始收取年金回報，每月會直接存入投保人的戶口內。即使派發的金額超過本金，也對於年金回報沒有影響。

 

保證期

年金計劃保證收取的累積金額不少於已收繳保費的105%，直到派發的累積金額直到已繳保費的105%。即使受保人在保證期間身故，只要在保單仍有效的情況下，受益人仍可以每月獲得年金金額，直到保單的105%。

 

無需體檢和彈性應付醫療開支

申請政府的年金計劃無體檢的要求，因此只要符合要求便可以購買。同時，年金也可以提供「醫療和牙科開支特別款項提取」，用以支付日後的醫療開支，但只限一次的申請，最高的提取金額為已繳保單的50%或已繳保費金額(需扣除已派發的每月年金額)

限制太多

在推出初期，只限65歲以上人士購買和最高保費上限為100萬元，雖然之後將年齡限制下調為60歲 (2020年) 和最高保費提升到300萬元 (2019年) 。但是投保人需要一筆過支付所有費用，直接影響現金的流動性，同時，公共年金是一個「鬥命長」的產品，以65歲男人投保200萬為例，每月可分派約11,600元，每年的年金收入為139,200元(回報為6.96%)，投保人至少要15年才可以「回本」，如果不幸離世，受益人只可以收取保證期的每月金額或一筆過身故賠償。

    點擊圖片放大

產品吸引力不足

  除了政府的年金計劃外，有不少的保險公司也有推出年金的產品，雖然以保證回報計算的話，政府的公共年金計劃回報是所有即期年金產品中最好的，但是保險公司的產品則彈性較多。首先以投保金額為例，政府的年金計劃最高保費為3,000,000元，但保險公司對於金額是沒有限制的。同時，保險公司提供「廷期年金」計劃，供60歲或以下的人士購買，在投保期內除了可以獲得退稅外 (每年60,000元)，同時由於有累積期的緣故，令回報較好。以下圖為例，如果投保人每總保費600,000元買參考的話，在悲觀的情況下每年的年金收入為 57,002元( 回報為9.5%) 

    點擊圖片放大


回報投資回報低

如果可以在退休後，將強積金可以自選成為「公共年金」，對於部分不善於投資的退休人士是具吸引力的。但有部分退休人士是希望可以一次過取回強積金的供款，用來退休生活之用或尋找其他投資的機遇。正如前面所提及，公共年金的回報約為每年6.96%，而且需要一筆過整付，但有部分的派息基金回報可以達到8%至9%，甚至基金的價格有升值的空間，作為擅於理財的退休人士，反而更有誘因將強積金的放在「財息兼收」的基金上。

【收息基金】每月派息基金配息率達8厘　投資10萬元月月收息逾700元【下一頁

 

打亂退休後養老安排

有不少人在退休後，會考慮搬到物價較低的地方居住，例如國內或東南亞地區。但如果政府強制將強積金供款成為年金的話，令不少退休人士失去選擇性，甚至強逼他們留港退休。例如原本考慮取回強積金後在國內買樓退休生活，但強制變成年金後，便可能需要留在香港生活，甚至買不起樓。甚至對一些基層人士而言，本身強積金供款本金不多，在面對無收入和本金回報不多的情況下，年金回報是否又足以支持在港的生活，甚至會進一步加劇社會老年貧窮的問題。

 

醫療成本上升

根據怡安保險顧問有限公司在2017年到2019年間的調查顯示，香港醫療成本按年上升別按年上升 5%、6.2%及 8.3%，可見每年醫療成本也持續上升；同時正常的情況下，年長的人士對於醫療的需求會較多。因此，如果強制性轉為年金的話，每月固定的收入是否足以支付隨著年紀增長的而引起醫療開支，例如退休人士不幸需要一筆過支付手術費用的話，而年金的醫療和牙科開支特別款項提取也有一定的限制，是否又足以支付呢?

 

鬥命長的遊戲

正如前面所提及，年金計劃是一個「鬥命長的遊戲」，至少要15年才可以「回本」。如果以一個強積金戶口有100萬元的男人為例，在達到法定退休年齡65歲時，以現時計算的話，每月只可以獲得5,800元，領取到80歲才開始超過本金。同時，在退休無收入的情況下，每月5,800元的收入是否又足夠在香港生活呢?  

 

回報是可變的

根據現時的政府資料顯示，年金每年的回報約為6.9%，但回報實際也是可變的，要視乎不同的因素而定，例如受到整體投資環境和利率的影響。如果回報改變的情況下，對於其中一方都會有損失，如果回報率下跌的話，社會便會對此產生不滿的情緒。如果政府承諾回報提高或不變的情況下，以現時強積金總資產總額為1,200億元計算，即政府每年至少預算82.8億元作為年金計劃之用，對於政府的財政是構成極大的壓力，例如當日的歐債危機其中一個原因，便是政府養老支出有增無減又無法削減的情況下所引致。

同場加映: 【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

 

因此，如果政府是強制將強積金改為年金計劃的話，必須要審視不同持份的意見，以免引起社會的不滿。如果只是將年金計劃成為其中一個退休後的選項，相信社會是較容易接受。同時，政府也要考慮如何進一步推動公共年金的發展。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳佳恩

 

壓力 退休 強積金 年金 勞工及福利局

上一篇文章

【職場熱話】 屢被上司揭私隱 同事感困擾 網民：習慣便好

下一篇文章

【賣地計劃】發展局︰第三季住宅供應約7,110伙　料首三季供應量逾1.4萬伙　已超全年目標一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜