【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?

近日，勞工及福利局長羅致光在接受報章訪問時稱，除了在明年初向立法會提交取消強積金對沖的草案外，也考慮強制或自動將強積金轉為公共年金計劃。在羅局長提出建議後，有不少的學者或工會都提出建議，要求政府當局在政策推出前應該作出充足的諮詢，以免引起社會的不滿。本文嘗試以宏觀的方式去了解強積金轉為年金的影響，也令讀者更進一步了解公共年金計劃。

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公共年金計劃

為了令市民有更好的退休保障，政府自2018年推出公共年金計劃，在當時提出總認購額以100億為目標，如果反應好的話，會加碼到200億。公共年金的本意是希望退休人士在退休後「自製長糧」，在無風險的情況下每月賺取穩定的收入。但直到今年3月為止，至今總保費只有78億，與當日的目標差去甚遠但是，公共年金計劃不達標的原因是兩個，「限制太多」和「產品吸引力不足」。

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保證派終身

政府推出的年金計劃是「保證派終身」，只要投保人整付金額後，在保單生效期間，便可以終身保證每月年金金額，而金額在保單開始是訂立的。同時，在一筆過整付保費後，在下個月起已經開始收取年金回報，每月會直接存入投保人的戶口內。即使派發的金額超過本金，也對於年金回報沒有影響。

保證期

年金計劃保證收取的累積金額不少於已收繳保費的105%，直到派發的累積金額直到已繳保費的105%。即使受保人在保證期間身故，只要在保單仍有效的情況下，受益人仍可以每月獲得年金金額，直到保單的105%。

無需體檢和彈性應付醫療開支

申請政府的年金計劃無體檢的要求，因此只要符合要求便可以購買。同時，年金也可以提供「醫療和牙科開支特別款項提取」，用以支付日後的醫療開支，但只限一次的申請，最高的提取金額為已繳保單的50%或已繳保費金額(需扣除已派發的每月年金額)

限制太多

在推出初期，只限65歲以上人士購買和最高保費上限為100萬元，雖然之後將年齡限制下調為60歲 (2020年) 和最高保費提升到300萬元 (2019年) 。但是投保人需要一筆過支付所有費用，直接影響現金的流動性，同時，公共年金是一個「鬥命長」的產品，以65歲男人投保200萬為例，每月可分派約11,600元，每年的年金收入為139,200元(回報為6.96%)，投保人至少要15年才可以「回本」，如果不幸離世，受益人只可以收取保證期的每月金額或一筆過身故賠償。

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產品吸引力不足

除了政府的年金計劃外，有不少的保險公司也有推出年金的產品，雖然以保證回報計算的話，政府的公共年金計劃回報是所有即期年金產品中最好的，但是保險公司的產品則彈性較多。首先以投保金額為例，政府的年金計劃最高保費為3,000,000元，但保險公司對於金額是沒有限制的。同時，保險公司提供「廷期年金」計劃，供60歲或以下的人士購買，在投保期內除了可以獲得退稅外 (每年60,000元)，同時由於有累積期的緣故，令回報較好。以下圖為例，如果投保人每總保費600,000元買參考的話，在悲觀的情況下每年的年金收入為 57,002元( 回報為9.5%)

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回報投資回報低

如果可以在退休後，將強積金可以自選成為「公共年金」，對於部分不善於投資的退休人士是具吸引力的。但有部分退休人士是希望可以一次過取回強積金的供款，用來退休生活之用或尋找其他投資的機遇。正如前面所提及，公共年金的回報約為每年6.96%，而且需要一筆過整付，但有部分的派息基金回報可以達到8%至9%，甚至基金的價格有升值的空間，作為擅於理財的退休人士，反而更有誘因將強積金的放在「財息兼收」的基金上。

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打亂退休後養老安排

有不少人在退休後，會考慮搬到物價較低的地方居住，例如國內或東南亞地區。但如果政府強制將強積金供款成為年金的話，令不少退休人士失去選擇性，甚至強逼他們留港退休。例如原本考慮取回強積金後在國內買樓退休生活，但強制變成年金後，便可能需要留在香港生活，甚至買不起樓。甚至對一些基層人士而言，本身強積金供款本金不多，在面對無收入和本金回報不多的情況下，年金回報是否又足以支持在港的生活，甚至會進一步加劇社會老年貧窮的問題。

醫療成本上升

根據怡安保險顧問有限公司在2017年到2019年間的調查顯示，香港醫療成本按年上升別按年上升 5%、6.2%及 8.3%，可見每年醫療成本也持續上升；同時正常的情況下，年長的人士對於醫療的需求會較多。因此，如果強制性轉為年金的話，每月固定的收入是否足以支付隨著年紀增長的而引起醫療開支，例如退休人士不幸需要一筆過支付手術費用的話，而年金的醫療和牙科開支特別款項提取也有一定的限制，是否又足以支付呢?

鬥命長的遊戲

正如前面所提及，年金計劃是一個「鬥命長的遊戲」，至少要15年才可以「回本」。如果以一個強積金戶口有100萬元的男人為例，在達到法定退休年齡65歲時，以現時計算的話，每月只可以獲得5,800元，領取到80歲才開始超過本金。同時，在退休無收入的情況下，每月5,800元的收入是否又足夠在香港生活呢?

回報是可變的

根據現時的政府資料顯示，年金每年的回報約為6.9%，但回報實際也是可變的，要視乎不同的因素而定，例如受到整體投資環境和利率的影響。如果回報改變的情況下，對於其中一方都會有損失，如果回報率下跌的話，社會便會對此產生不滿的情緒。如果政府承諾回報提高或不變的情況下，以現時強積金總資產總額為1,200億元計算，即政府每年至少預算82.8億元作為年金計劃之用，對於政府的財政是構成極大的壓力，例如當日的歐債危機其中一個原因，便是政府養老支出有增無減又無法削減的情況下所引致。

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因此，如果政府是強制將強積金改為年金計劃的話，必須要審視不同持份的意見，以免引起社會的不滿。如果只是將年金計劃成為其中一個退休後的選項，相信社會是較容易接受。同時，政府也要考慮如何進一步推動公共年金的發展。

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責任編輯：陳佳恩