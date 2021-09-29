  • 31°C
香港時間 : 2021929日 (三) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】花旗指本地銀行股內房風險可控　行業首選滙豐

股樓投資 16:31 2021/09/29

分享：

花旗發表研究報告，指在市場憂慮內房板塊敞口下，部分本地銀行股價接近新冠肺炎疫情及2015年的低谷。當中，以東亞銀行(00023)的在岸敞口最高；另認為其他銀行的資產質量風險可控。


此外，該行預測美國聯儲局可能將於11月宣布縮減買債，2022年12月起每年加息3至4次。而在亞洲銀行中，香港銀行最受美國債券孳息率上升的影響，該行認為股價回調是良好買入機會。在本地銀行股中，該行首選滙豐控股(00005) ，指估值吸引，因為至2022年上半年料有進一步撥備回撥空間，可支持盈利增長，另估計約有30億美元的資本盈餘，並料有機會在2021年第三季回購股份。

 

【同場加映】iM會客室：內房科技發力 恒指玩轉勢？

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 周兆邦

滙豐控股（00005） 港股

上一篇文章

【大行點睇】花旗全綫下調濠賭股目標價　行業長遠首選銀娛澳博

下一篇文章

【利財筆記】林本利：聯儲局減買債 美股何去何從？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕