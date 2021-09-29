【大行點睇】花旗指本地銀行股內房風險可控　行業首選滙豐

花旗發表研究報告，指在市場憂慮內房板塊敞口下，部分本地銀行股價接近新冠肺炎疫情及2015年的低谷。當中，以東亞銀行(00023)的在岸敞口最高；另認為其他銀行的資產質量風險可控。



此外，該行預測美國聯儲局可能將於11月宣布縮減買債，2022年12月起每年加息3至4次。而在亞洲銀行中，香港銀行最受美國債券孳息率上升的影響，該行認為股價回調是良好買入機會。在本地銀行股中，該行首選滙豐控股(00005) ，指估值吸引，因為至2022年上半年料有進一步撥備回撥空間，可支持盈利增長，另估計約有30億美元的資本盈餘，並料有機會在2021年第三季回購股份。

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