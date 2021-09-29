【消費券優惠】WeChat Pay HK第二批消費券推500款優惠、涉Nike萬寧等　用戶8月消費券用在哪？

10月1日將派發第二批消費券總值3,000元，透過WeChat Pay HK領取消費券的用戶，可繼續領取來自餐飲、電子家品、美妝健康共200多間商戶，總合近500款優惠。當中包括萬寧消費滿388元減50元，百老匯消費滿500元減50元，Nike.com購買服裝額外8折等。

獎賞活動「每週狂賞印」亦將於10月加碼，透過WeChat Pay HK領取消費券的用戶可獲額外印花加碼，「週末狂賞搖」就有更多商戶加入，推出專屬優惠。

同時，WeChat Pay HK推出「全民商戶激賞」，所有用戶不論是否登記消費券，均能領取由商戶提供的優惠券。優惠已覆蓋多間商戶，包括大家樂、 一田、日本城等，提供超過50款優惠。

WeChat Pay HK 用戶只要在「優惠專區」內，點撃精選優惠的「全民商戶激賞」橫幅，即可一覽特選商戶優惠。

AlipayHK上月消費額升逾110%、電子產品交易額勁升十倍 10月再推逾200款消費券獎賞，可見【下一頁】

WeChat Pay HK也表示，8月派發第一期消費券後，以電商平台在8月 的交易筆數較派發消費券前增幅最為強勁，其餘為美妝服飾、中小商戶以及餐飲商戶。WeChat Pay HK 8 月的活躍商戶數量較今年上半年大升超過兩倍。

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編輯：區嘉俊

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