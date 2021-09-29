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【大行點睇】花旗全綫下調濠賭股目標價　行業長遠首選銀娛澳博

股樓投資 16:33 2021/09/29

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花旗發表研究報告，指澳門特區政府修訂博彩法是合理之舉，相信穩定是政府的首要考慮，該行維持長遠對6間賭企的信心，認為可以維持穩定的利潤，同時料賭企亦完全合符修例中的條件。

該行指，下調對澳門今年第四季賭收預測，由原來495億降至215億澳門元，並調低對澳門2021年賭收預測24%至909.09億澳門元，僅相當於2019年水平的31%。該行下調澳門2022年賭收預測30%至1,680億澳門元(按年升85%)，相當於2019年水平的57%。

花旗料澳門今年9月賭收為75億澳門元(按年將升239%，按月升逾68%)，並估計今年10月賭收55億澳門元(按年跌24%及按月跌逾26%)，同時料今年11月及12月賭收各為77.5億及82.5億澳門元。

該行下調濠賭股標價介乎16至65%，該行降金沙中國(01928) 目標價，由49元降一半至24.5元，調低銀娛(00027) 目標價由80元降至53元，相信風險回報合理，特別是對長遠投資者來說，該行首選銀河娛樂(00027)及澳博控股(00880) 。

 

花旗予濠賭股評級及目標價：

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【同場加映】iM會客室：內房科技發力 恒指玩轉勢？

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

銀河娛樂（00027） 港股

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