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【電子消費券】WeChat Pay HK 8月交易筆數增幅強勁　第二輪消費券提供近500款優惠吸客

商業 16:33 2021/09/29

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WeChat Pay HK分享8月的活躍商戶數量，較今年上半年大升超過兩倍。（資料圖片）

電子消費券最快在10月1日派發，透過WeChat Pay HK領取消費券的用戶可獲3,000元。據了解，該平台在第一輪消費券後，發現用戶更樂於消費，尤以電商平台在8月的交易筆數，較派發消費券前增幅最為強勁。其次為美妝服飾、中小商戶以及餐飲商戶。

WeChat Pay HK也分享8月的活躍商戶數量，較今年上半年大升超過兩倍。該平台相信消費券計劃後，市民以及商戶對WeChat Pay HK的產品和服務將有更深入的認識。

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223間商戶設過500款優惠　萬寧消費滿HK$388減HK$50
該平台現時提供合共223間商戶近500款不同優惠，涵蓋餐飲美食、電子家品、美妝健康、休閒享樂等。包括：萬寧消費滿HK$388減HK$50、HKTVmall商品9折優惠券、百老匯消費滿HK$500減HK$50、Nike.com購買服裝額外8折等。

其他優惠例如推出「全民商戶激賞」，所有用戶不論是否登記消費券，均能領取由商戶提供的優惠券。商戶包括大家樂、一田、日本城等。「每週狂賞印」亦將於10月加碼，用戶領取消費券可獲額外印花加碼。

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事實上，用戶消費同時也做慈善。WeChat Pay HK用戶在「日行一膳」活動中，已累計捐出接近100萬個公益印花，可為受惠機構「惜食堂」捐贈近10萬個愛心飯餐。

責任編輯：馬意文

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