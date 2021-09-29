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【全球首例】南韓要求Google、蘋果　10月中前遞交App store新支付規定

科技 16:02 2021/09/29

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南韓國會上月表決通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，為全球首開先例，禁止蘋果 （Apple）及Google等科企，透過應用程式商店向軟件開發商抽取交易佣金。據路透社今（29日）引述南韓國一位監管官員報道，南韓政府已要求Google及蘋果在10月中旬以前，必須提交符合新法規的應用程式商店付費規定。

報道指，韓國政府即將起草該項強制命令，以配合新修訂的電子通訊商業法。而韓國通訊委員會將會在六個月內完成制定該執法條例。

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過往用戶在應用程式中進行交易時，蘋果App Store和Google Play Store通常會向開發商收取30%的佣金，惟該項政策亦引來許多開發者的不滿。所以南韓在8月底，立法要求應用程式商店不能強逼App開發者一定要使用其電子支付模式，例如在蘋果App Store有消費行為時，不一定要用Apple Pay。

【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布

責任編輯：張寶燕

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