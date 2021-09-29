  • 32°C
香港時間 : 2021929日 (三) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】彭博點名十大高危內房股　誰有機會成為下一隻「恒大」？

股市 15:52 2021/09/29

分享：

【恒大3333】彭博點名十大高危內房股　誰有機會成為下一隻「恒大」？

恒大 （03333） 危機令內地房地產行業的健康情況備受關注，特別是垃圾評級的內房股。彭博指，由於市場憂慮恒大破產，因為以美元計價的垃圾債券指數收益率大幅攀升至約15%，為約十年來最高水平，而限制高槓桿意味內房需要減少債務，同時調控措施亦抑制了房地產銷售。

瑞銀指內房併購料陸續有來，詳見【下一頁】

彭博從中國高收益美元債指數中，列出十家年內回報欠佳的內房股。

1. 花樣年 （01777）
評級機構標準普爾下調花樣年 信貸評級，由「B」下調至「CCC」，並將花樣年列入「負面」觀察，因花樣年未來6個月償還債務的風險上升。彭博指，花旗及瑞信私人銀行部門，已停止接受花樣年債券作抵押。現時花樣年約有39億美元的未償還美元債券。

2. 華南城 （01668）
標普本月將其評級展望修訂「負面」，稱華南城可能會耗盡其現金，以應付大量離岸債務兌付，同時可能無法以合理成本進行再融資。目前華南城未償還美元債券總值16億美元。

3. 融信中國 （03301）
標普、穆迪及惠譽均於本月下調融信中國評級，因融信近年買地成本高，而且地方政府限價，令市場關注其盈利能力。融信目前有32億美元未償還債券。

4. 富力地產 （02777）
穆迪早前下調富力評級，其後富力大股東向其注資，為其提供足夠流動性應付近期債券。現時富力未償還美元債總值51億美元。

5. 禹州地產 （01628）
惠譽予禹州評級展望為「穩定」，目前禹州有56億美元的未償還美元債券。

6. 中國奧園 （03883）
奧園早前引入恒地 （00012） 主席李家傑為戰略投資者，認購約4億元的新股。奧園稱，公司正致力於穩健的財務管理，確保資金安全及保持良好的流動性。目前奧園有32億美元未償還債券。

7. 中梁控股 （02772）
中梁已回購其美元票據。目前中糧約有12億美元未償還美元債券。

8. 鑫源房地產（美：XIN）
惠譽早前調低鑫源房地產評級至「CCC」，因十月到期債券的再融資風險增加。標普亦將其評級展望降為「負面」。鑫源約有7.6億美元未償還債券。

9. 陽光城集團（000671）
陽光城早前回購在岸及離岸市場票據，惠譽予其評級展望為「穩定」。陽光城未償還債券約23億美元。

10. 建業地產 （00832）
標普及穆迪本月將其評級展望降為負面。建業稱公司有足夠現金償還11月到期債務。建業地產目前有約29億美元未償還債券。

相關文章：【內房股】標普降花樣年評級至「CCC」憂其無法償還債務　花樣年彩生活停牌

相關文章：【內房股】官媒：不能輕言放鬆房地產調控　到痛下決心的時刻

＊重溫今早《ET開市直擊》期結日港股注意 10月會否迎來股災？【按此】*

港股 華南城（01668） 花樣年控股（01777） 惠譽 穆迪 中國奧園（03883） 中梁控股（02772） 融信中國（03301） 富力地產（02777） 建業地產（00832）

上一篇文章

國慶假期仲有冇國慶概念股可吼　有3隻可留意

下一篇文章

【ET講股通】孫運喜：美股山雨欲來（歡迎留言問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【美股期貨】債息回落　道指期貨升近200點　納指期貨反彈1%（不斷更新）
【美股期貨】債息回落　道指期貨升近200點　納指期貨反彈1%（不斷更新）
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）