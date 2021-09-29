▲ 【恒大3333】彭博點名十大高危內房股 誰有機會成為下一隻「恒大」？

恒大 （03333） 危機令內地房地產行業的健康情況備受關注，特別是垃圾評級的內房股。彭博指，由於市場憂慮恒大破產，因為以美元計價的垃圾債券指數收益率大幅攀升至約15%，為約十年來最高水平，而限制高槓桿意味內房需要減少債務，同時調控措施亦抑制了房地產銷售。

瑞銀指內房併購料陸續有來，詳見【下一頁】

彭博從中國高收益美元債指數中，列出十家年內回報欠佳的內房股。

1. 花樣年 （01777）

評級機構標準普爾下調花樣年 信貸評級，由「B」下調至「CCC」，並將花樣年列入「負面」觀察，因花樣年未來6個月償還債務的風險上升。彭博指，花旗及瑞信私人銀行部門，已停止接受花樣年債券作抵押。現時花樣年約有39億美元的未償還美元債券。

2. 華南城 （01668）

標普本月將其評級展望修訂「負面」，稱華南城可能會耗盡其現金，以應付大量離岸債務兌付，同時可能無法以合理成本進行再融資。目前華南城未償還美元債券總值16億美元。

3. 融信中國 （03301）

標普、穆迪及惠譽均於本月下調融信中國評級，因融信近年買地成本高，而且地方政府限價，令市場關注其盈利能力。融信目前有32億美元未償還債券。

4. 富力地產 （02777）

穆迪早前下調富力評級，其後富力大股東向其注資，為其提供足夠流動性應付近期債券。現時富力未償還美元債總值51億美元。

5. 禹州地產 （01628）

惠譽予禹州評級展望為「穩定」，目前禹州有56億美元的未償還美元債券。

6. 中國奧園 （03883）

奧園早前引入恒地 （00012） 主席李家傑為戰略投資者，認購約4億元的新股。奧園稱，公司正致力於穩健的財務管理，確保資金安全及保持良好的流動性。目前奧園有32億美元未償還債券。

7. 中梁控股 （02772）

中梁已回購其美元票據。目前中糧約有12億美元未償還美元債券。

8. 鑫源房地產（美：XIN）

惠譽早前調低鑫源房地產評級至「CCC」，因十月到期債券的再融資風險增加。標普亦將其評級展望降為「負面」。鑫源約有7.6億美元未償還債券。

9. 陽光城集團（000671）

陽光城早前回購在岸及離岸市場票據，惠譽予其評級展望為「穩定」。陽光城未償還債券約23億美元。

10. 建業地產 （00832）

標普及穆迪本月將其評級展望降為負面。建業稱公司有足夠現金償還11月到期債務。建業地產目前有約29億美元未償還債券。

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