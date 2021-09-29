  • 32°C
香港時間 : 2021929日 (三) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利財筆記】林本利：聯儲局減買債 美股何去何從？

名人薈萃 16:25 2021/09/29

分享：

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，表示最快在11月開始退出量寬政策（QE），縮減買債規模，明年中停止買債，之後才加息。

自從去年3月全球疫症大流行，美股4次熔斷，聯儲局推行無限量寬，筆者便參考金融海嘯的量寬經驗，推測美股及美元後市表現。2008年9月金融海嘯席捲全球後，聯儲局隨即推行量寬，購買國債和按揭抵押證券（MBS），在市場釋放巨額資金，誓要推高美股，結果十分有效，標普500指數在2013年4月已回升至2007年10月的高位，創出歷史新高。

收水可致美滙股轉弱

至於美元，金融海嘯爆發期間，美股急挫，美元急升，大量資金回流美國救市。但隨着聯儲局不斷印錢買債，美元持續轉弱，金價則一直攀升，到2011年9月見頂回落。及至2013年5月美股再創新高後，聯儲局開始「放風」縮減買債，美股一度下挫5%至6%，之後又回升。聯儲局最終在2014年1月開始縮減買債，同年10月停止買債，期間美股反覆上升，直至2015年才略為下跌不足1%。

隨着聯儲局縮減買債，美元轉強，美滙指數由2014年1月的80點，反覆上升至2017年1月的103點。聯儲局在2015年12月開始加息，多次加息後在2017年10月開始縮表，債券到期後不再延續，在市場上收回資金，美股及美元開始轉弱，美股一度下挫20%，2018全年回落6%。聯儲局「收水」期間，金價和油價持續向下。

估值一倍於歷史平均

聯儲局在去年3月火速救市，大印美元買債，美股在半年內已創出新高，標普500指數在去年8月已升穿疫症大流行前的3393點。但聯儲局遲遲不肯退市，任由股市不斷破頂，標普500指數升至4545點，近月更爆出有聯儲局官員持有美股重倉。股市攀升，股民大賺，亦降低他們重投職場的意欲，聯儲局又以就業不足為由延遲退市，令美股出現泡沫。美股市值已升至國內生產總值（GDP）的240 %，市盈率高達30多倍，兩者皆是歷史平均值的一倍有多。

若然今次退市跟隨上次金融海嘯後的軌迹，聯儲局開始「放風」縮減買債，美股略為向下調整後便重拾升軌，期間美元將反覆上升。要等到2022年中停止買債，之後多次加息及縮表，美股才出現顯著回調。當美股大跌，聯儲局又會想盡辦法托市，美國政府亦會不斷透過發債去增加開支和減稅，令美國債務水平不斷攀升，惡性循環始終揮之不去。

當然世事無絕對，特別是今次美股已遠遠超越疫症前的水平，聯儲局才開始縮減買債。最終美股及美元的走向，是否跟之前金融海嘯退市時的表現一致，事後才可分曉。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

最新專欄文章 更多

聯儲局減買債 美股何去何從？
2021/09/25
聯儲局減買債 美股何去何從？
【利財筆記】林本利：10個評估大調整指標
2021/09/15
【利財筆記】林本利：10個評估大調整指標
10個評估大調整指標
2021/09/11
10個評估大調整指標
【利財筆記】林本利：港股非典型熊市
2021/09/04
【利財筆記】林本利：港股非典型熊市
港股非典型熊市
2021/08/28
港股非典型熊市
減稅 見頂 美滙 林本利 市盈率 金價 就業 債券 美國聯儲局 標準普爾500指數

上一篇文章

【大行點睇】花旗指本地銀行股內房風險可控　行業首選滙豐

下一篇文章

星凱‧堤岸示範單位直擊　多圖睇清3房間隔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素