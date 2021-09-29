【利財筆記】林本利：聯儲局減買債 美股何去何從？

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，表示最快在11月開始退出量寬政策（QE），縮減買債規模，明年中停止買債，之後才加息。

自從去年3月全球疫症大流行，美股4次熔斷，聯儲局推行無限量寬，筆者便參考金融海嘯的量寬經驗，推測美股及美元後市表現。2008年9月金融海嘯席捲全球後，聯儲局隨即推行量寬，購買國債和按揭抵押證券（MBS），在市場釋放巨額資金，誓要推高美股，結果十分有效，標普500指數在2013年4月已回升至2007年10月的高位，創出歷史新高。

收水可致美滙股轉弱

至於美元，金融海嘯爆發期間，美股急挫，美元急升，大量資金回流美國救市。但隨着聯儲局不斷印錢買債，美元持續轉弱，金價則一直攀升，到2011年9月見頂回落。及至2013年5月美股再創新高後，聯儲局開始「放風」縮減買債，美股一度下挫5%至6%，之後又回升。聯儲局最終在2014年1月開始縮減買債，同年10月停止買債，期間美股反覆上升，直至2015年才略為下跌不足1%。

隨着聯儲局縮減買債，美元轉強，美滙指數由2014年1月的80點，反覆上升至2017年1月的103點。聯儲局在2015年12月開始加息，多次加息後在2017年10月開始縮表，債券到期後不再延續，在市場上收回資金，美股及美元開始轉弱，美股一度下挫20%，2018全年回落6%。聯儲局「收水」期間，金價和油價持續向下。

估值一倍於歷史平均

聯儲局在去年3月火速救市，大印美元買債，美股在半年內已創出新高，標普500指數在去年8月已升穿疫症大流行前的3393點。但聯儲局遲遲不肯退市，任由股市不斷破頂，標普500指數升至4545點，近月更爆出有聯儲局官員持有美股重倉。股市攀升，股民大賺，亦降低他們重投職場的意欲，聯儲局又以就業不足為由延遲退市，令美股出現泡沫。美股市值已升至國內生產總值（GDP）的240 %，市盈率高達30多倍，兩者皆是歷史平均值的一倍有多。

若然今次退市跟隨上次金融海嘯後的軌迹，聯儲局開始「放風」縮減買債，美股略為向下調整後便重拾升軌，期間美元將反覆上升。要等到2022年中停止買債，之後多次加息及縮表，美股才出現顯著回調。當美股大跌，聯儲局又會想盡辦法托市，美國政府亦會不斷透過發債去增加開支和減稅，令美國債務水平不斷攀升，惡性循環始終揮之不去。

當然世事無絕對，特別是今次美股已遠遠超越疫症前的水平，聯儲局才開始縮減買債。最終美股及美元的走向，是否跟之前金融海嘯退市時的表現一致，事後才可分曉。