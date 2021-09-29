【ET講股通】孫運喜：美股山雨欲來（附Time code - 第二版︰加入文字內容）

港股由跌轉升，恒生指數升逾百點，重上24500點水平之上。中港地產股及內銀股撐市、恒大系升幅擴大，恒大汽車 （00708） 升幅擴大至近四成。《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你拆解市況，預測後市去向。

00：00 - 港股市況速報 尾市升過百點

00：55 - 友邦 （01299） 升逾3% 中、港地產股造好

01：45 - 石油股＋新經濟股下跌抑遏大市升勢

02：25 - 港股市況解讀

07：00 - 鮑威爾講話解讀 美國經濟前景如何？

09：04 - 耶倫警告美國債務上限談判要留意

10：50 - 觀眾問股－美蘭機場 （00357） 買賣操作

13：33 - 觀眾問股－太平洋航運 （02343） 買賣操作

15：24 - 觀眾問股－中海油服 （02883） 可上9元嗎？

18：49 - 觀眾問股－東方電氣 （01072） 可吼嗎？

22：25 - 觀眾問股－中銀香港 （02388） 可吼嗎？

24：53 - 觀眾問股－創科實業 （00669） 可吼嗎？

28：56 - 港股收市市況速報

30：53 - 潛力股精選－達利食品 （03799）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股先跌後升，恒指全日收報24663點，升163點，大市總成交1,235億元。友邦 （01299） 升3.1%至89.05元，本地地產股及內房股亦造好，新地 （00016） 升3.6%至98.4元，惟石油、互聯網股受壓，中石油 （00857） 跌6.6%至3.67元，騰訊 （00700） 跌1%至465元。

美股昨晚大跌，主因10年期債息抽升，科技股帶頭向下。今日亞洲時段，美股期貨回升。部分重量級人物跳出唱好，Tom Lee指跌市不過是大升前的調整，估計年底前將回復正常，更引述歷史資料指，債息向上並不是股市殺手。大行摩通亦指是低吸良機，一來Delta感染峰值回落，二來美股9月較弱，之後將迎來表現強勁的月份。

儲局收水在即 債限困局待解

不過，美股後市未宜掉以輕心。聯儲局主席鮑威爾指美國通脹將持續，充分就業未達標，但儲局幾乎已具備收水條件，市場相信11月議息將公布收水。他又指通脹屬結構性，與早前說法大相逕庭。此外，美國財長耶倫警告，若無法就調高債務上限達成共識，恐引發重大危機。

展望後市，港股升市成交縮，反映動力有限，續受制前浪底阻力，料窄幅上落。恒生科指一直在低位徘徊，同樣未見動力，保歷加通道更有向下擴大的傾向。

個股可留意達利食品 （03799） ，股價升7.2%至4.77元。此股呈複式頭肩底形態，早前已突破頸綫，惟短期累積升幅已大，宜待回試4.5元再考慮，目標上望5元，以頸綫止蝕。

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