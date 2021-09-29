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【消費著數】Trip.com推Super Sale大優惠　訂酒店可搶「買1送1」優惠

理財智慧 17:01 2021/09/29

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第二期電子消費券將於10月1日發放，港人仍未能到外地旅遊，或者Staycation是不少的消費娛樂的選項。Trip.com將於10月1日至10月10日推出Super Sale激賞，期間用家只要在Trip.com活動頁面，預訂相關精選酒店，可享受酒店1晚套票5折優惠、酒店Staycation7-7.5折外，10月1日上午10時參與以下活動更有機會贏取Trip.com送出的「買1送1」優惠券、粉紅色iPhone13及海洋公園門票等獎品。

【消費著數】Trip.com推出學生專享特惠機票 可免費改航班、額外行李 【見下頁

1.    競搶「買1送1」優惠券

於活動頁面訂購兩晚或以上酒店的用戶，即有機會於10月1日下午2時、4時、6時，及8時參與四次「買1送1」的優惠券競搶。獲取優惠券的用戶需於領券後24小時內使用，該優惠券適用於Trip.com平台上所有香港酒店（並非局限於是次活動精選酒店），優惠最多可減HK$1,200。用戶競搶成功後，頁面將顯示限時優惠券領取框，領取成功後亦有相關提示。

2.    贏取iPhone13及海洋公園門票獎品

10月1日上午10時起第1位完成酒店預訂之顧客，即可免費獲得一部粉紅色iPhone13（128G）；第2至6位完成酒店預訂之顧客，則可獲1張香港海洋公園成人電子門票（10月31日前有效）；第7至11位完成酒店預訂之顧客，可獲1張海洋公園水上樂園成人電子門票（11月21日前有效），預訂時間以完成付款之系統時間為準。得獎名單將於10月2日上午10時在相同的活動頁面公布。

【筍工推介】食環署招聘行政助理 月薪逾2.4萬元 大學畢業一年工作經驗即可申請 見下頁

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低至5折的酒店優惠會從10月1日持續到10月10日，其中1晚套票5折優惠的人氣熱賣酒店包括：
 
WM酒店：豪華海景露台客房，雙人早餐+雙人下午茶套餐+免費停車1輛，HK$2459 起
香港愉景灣酒店：海景客房，雙人自助早餐 + 暢玩兒童天地，HK$1,663起
香港港麗酒店：豪華特大床房，雙人自助早餐+入住日雙人自助午餐+萬聖節主題歡迎飲品兩杯，週一至週五HK$1868起，10月13日、10月14日，及週末HK$2168起
 
參與1晚套票5折優惠的酒店包括：四季酒店、瑰麗酒店、美利酒店、柏寧酒店、康得思酒店、朗廷酒店、六國酒店、富豪香港酒店、金域假日酒店、海景嘉福洲際酒店、馬哥孛羅香港酒店、九龍東如心酒店、逸東酒店、麗豪酒店、帝苑酒店、灣景國際、帝樂文娜公館、港青酒店等。

同場加映：【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

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撰文 : 陳楚琨

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